Con gol de Paredes, Boca le gana 1-0 a River el Superclásico

Leandro Paredes convirtió de penal y puso en ventaja a Boca Juniors, que se impone 1-0 sobre River Plate en una nueva edición del Superclásico disputado en el estadio Monumental.

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El gol llegó en el cierre del primer tiempo, luego de que el árbitro Darío Herrera sancionara una mano de Lautaro Rivero dentro del área, tras revisar la jugada en el VAR, a cargo de Héctor Paletta. Paredes ejecutó con precisión hacia el palo derecho y abrió el marcador.

En el conjunto local, Sebastián Driussi debió abandonar el campo por una lesión y fue reemplazado por Maxi Salas, en una de las incidencias destacadas del primer tramo.

Previamente, Miguel Merentiel había tenido una ocasión clara para Boca tras una asistencia de Paredes, pero no logró concretar.

En el inicio del segundo tiempo, el equipo visitante mostró mayor control de la pelota, mientras que River buscó variantes desde el banco para revertir el resultado.