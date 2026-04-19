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Deportes Champions League Américas

Con el entrerriano Sebastián Vega como capitán, Boca fue campeón de América en básquet

El experimentado basquetbolista de Gualeguaychú se quedó con la Basketball Champions League Américas, tras la victoria del Xeneize sobre Sesi Franca de Brasil en la final disputada anoche en el estadio de Obras Sanitarias.

19 de Abril de 2026
Boca fue campeón de América en básquet.
Boca fue campeón de América en básquet. Foto: (Boca Básquet).

El experimentado basquetbolista de Gualeguaychú se quedó con la Basketball Champions League Américas, tras la victoria del Xeneize sobre Sesi Franca de Brasil en la final disputada anoche en el estadio de Obras Sanitarias.

Boca Juniors sumó un nuevo título a su amplio palmarés en el básquetbol luego de vencer con contundencia 86-72 al Franca de Brasil en la final de la Champions League de América, que se disputó en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires.

El vigente campeón de la Liga Nacional sumó la máxima estrella continental por primera vez en su historia y su pivote Francisco Cáffaro se quedó con el premio MVP.

BOCA ES CAMPEÓN: DERROTÓ a FRANCA en la FINAL de la BCLA | Boca 86–72 SESI Franca |

Boca Juniors se consagró campeón de la Basketball Champions League Américas al imponerse por 86-72 ante Franca de Brasil en la final jugada en el estadio de Obras Sanitarias. De esta manera, el conjunto azul y oro conquistó por primera vez el máximo certamen continental.

 

El equipo dirigido por Nicolás Casalánguida tomó ventaja desde el arranque y mantuvo el control durante todo el partido, con dominio claro en cada pasaje. Francisco Cáffaro fue elegido MVP del Final Four, mientras que Santiago Scala lideró el goleo con 18 puntos.

El camino al título se construyó con una campaña sólida: en cuartos de final eliminó a Instituto de Córdoba y en semifinales superó a Flamengo antes de alcanzar la consagración. La victoria de Boca marca un hito para el básquet argentino, con Boca alzando por primera vez este trofeo a nivel continental.

 

Según se dio a conocer, el gualeguaychuense Sebastián Vega, que firmó una planilla de 2 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias en 23:39 minutos en cancha, logró su quinto título en el Xeneize, el primero como capitán del equipo.

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