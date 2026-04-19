Frigerio recorrió el Autódromo de Concepción del Uruguay por el Turismo Carretera

El gobernador Rogelio Frigerio asistió este domingo al Autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay, donde se disputó la 4ª fecha del Turismo Carretera y TC Pista, en el marco del Gran Premio Río Uruguay Seguros.

Tras recorrer las instalaciones y saludar a los pilotos, el mandatario provincial destacó la importancia del evento por el impacto que genera como deporte y por la cantidad de visitantes que recibe Entre Ríos. "Todo esto tiene que ver con el turismo de eventos que estamos promocionando desde el primer momento", sostuvo, y aseguró que "el deporte ayuda mucho a eso y sobre todo uno que genera tanta pasión con una gran afluencia de público como es el automovilismo", indicó.

En esa línea, puso de relieve el impacto económico positivo para la ciudad y la provincia, ya sea "para la gastronomía, hotelería, incluso para los operadores de turismo, porque mucha gente aprovecha también para conocer los lugares maravillosos que tenemos, nuestra historia que también tenemos muchísimo para mostrar en ese sentido", señaló.

Seguidamente, destacó la relevancia del trabajo conjunto entre la provincia, el municipio y el sector privado para concretar eventos de esa magnitud. "Es un trabajo en equipo que se da desde hace mucho tiempo y hay que seguir fortaleciéndolo porque ese claramente es el camino".

Aprovechando la instancia, Frigerio se refirió a la importancia de las obras viales para el turismo y precisó que las intervenciones que se están ejecutando en las rutas, con los recursos escasos que tienen "van en ese sentido", afirmó. "La conectividad en la que estamos trabajando y la seguridad, que es un factor muy importante, ayudan a que vengan cada vez más visitantes a nuestra provincia".

Acompañaron la actividad, autoridades de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC); el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; y el secretario de Turismo, Jorge Satto.

Durante la jornada, el intendente Lauritto agradeció "a todos los que confían en la ciudad, a los visitantes y a la ACTC, que confió en nosotros por décima tercera vez en los últimos 13 años, aun con la pandemia". "Estamos agradecidos de que esta fiesta pueda vivirse y de que haya muchos uruguayenses, visitantes entrerrianos, de otras provincias y del Uruguay también", celebró.

En tanto, el piloto Mariano Werner agradeció el apoyo del gobernador "para los circuitos y para la provincia". "Es una felicidad enorme que el gobernador se haga un lugar y venga acá", expresó.