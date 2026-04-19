Diputados inicia el debate de la Ley de Hojarasca, pero se posterga su tratamiento en el recinto

Este martes comienza el tratamiento de la Ley de Hojarasca en la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina comenzará este martes el tratamiento en comisión de la denominada Ley de Hojarasca, aunque finalmente no habrá sesión en el recinto durante esta semana.

Según se confirmó, el bloque de La Libertad Avanza resolvió avanzar primero con el debate técnico del proyecto antes de llevarlo al pleno, descartando así la posibilidad de sesionar el miércoles, como se había especulado.

Cronograma del tratamiento

El encuentro está previsto para este martes a las 15, cuando se reúna un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Allí expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos Matías Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación.

El proyecto fue impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y busca eliminar normativas consideradas obsoletas o superadas por marcos legales más actuales.

Tras la ronda de exposiciones, los presidentes de las comisiones, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, avanzarán con la firma del dictamen.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger

Si bien el oficialismo aspira a acelerar el trámite legislativo, por ahora optó por consolidar consensos en comisión antes de llevar la iniciativa al recinto para su eventual aprobación.

En qué consiste la Ley de Hojarasca

Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es “derogar costos inútiles para los contribuyentes y normas que afectaron las libertades individuales”. Se trata de una iniciativa que busca eliminar 70 leyes, que fueron sancionadas por distintas administraciones durante el siglo XX, principalmente.

De acuerdo a fuentes oficiales, la ley promueve la seguridad jurídica y remueve obstáculos para el desarrollo personal y conjunto del país, parte del principio de que todo aquello que está permitido por la Constitución Nacional no necesita leyes específicas, elimina leyes que “generaron gastos innecesarios para los contribuyentes a través de la creación de organismos como la Federación Argentina de Municipios, entre otros”.

El proyecto de ley fue enviado por el Gobierno al Congreso en octubre de 2024.