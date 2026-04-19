Ahora, el juez dio marcha atrás y ordenó dejar sin efecto el embargo del sueldo docente a concejal

REDACCIÓN ELONCE
Dejaron sin efecto embargo a concejal tras polémica resolución. El juez que había ordenado retener el sueldo de la edil dio marcha atrás dos días después. El caso se vincula a un conflicto por dietas y honorarios judiciales.
El caso de embargo a concejal en Sauce de Luna dio un giro inesperado luego de que el juez de Paz Julio Gustavo Rein resolviera dejar sin efecto la medida que había dispuesto apenas dos días antes contra la edil vecinalista María José Etcheverry.
La nueva resolución judicial, firmada este viernes, revocó el embargo sobre el salario docente de la concejal, que había sido ordenado en el marco de una ejecución de honorarios derivados de un litigio previo.
La decisión generó repercusiones en el ámbito político y judicial, ya que el magistrado había actuado inicialmente en un trámite rápido impulsado por el Ejecutivo municipal.
El origen del conflicto por dietas
El caso se remonta a una demanda presentada por Etcheverry contra el municipio de Sauce de Luna, encabezado por el intendente Alcides Alderete, por una supuesta liquidación incorrecta de sus dietas como concejal.
En primera instancia, la Justicia declaró abstracto el reclamo al considerar que el Ejecutivo había reconocido la deuda y efectuado el pago correspondiente, aunque fuera fuera de término.
La edil apeló la decisión, pero el Superior Tribunal de Justicia confirmó el rechazo del amparo, al entender que el conflicto había perdido vigencia al haberse cancelado las sumas reclamadas.
Embargo, marcha atrás y controversia
Tras ese fallo, el juez Rein dispuso la ejecución de honorarios por más de 1,5 millones de pesos, además de otros montos estimados para gastos e intereses, y ordenó el embargo sobre el salario docente de la concejal.
Sin embargo, la medida fue revertida en un breve lapso, sin que trascendieran públicamente los fundamentos detallados del cambio de criterio en la resolución posterior.
El expediente continúa su curso, mientras Etcheverry mantiene un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en busca de revertir el resultado del litigio.
Claves del fallo y contexto judicial
En su análisis, el Superior Tribunal de Justicia sostuvo que el pago de las dietas adeudadas tornó innecesaria la continuidad del proceso judicial, al desaparecer el objeto del reclamo.
El tribunal también consideró que no se acreditó una resistencia al cumplimiento por parte del municipio, lo que justificó declarar abstracta la demanda.
De este modo, el caso expone tensiones entre decisiones administrativas, reclamos judiciales y medidas cautelares que impactan directamente en la situación económica de los funcionarios involucrados.
Un caso que sigue abierto
La situación dejó en evidencia las complejidades del proceso judicial y la rapidez con la que pueden modificarse decisiones que afectan derechos patrimoniales.
Mientras tanto, el debate continúa en torno a la actuación judicial y el alcance de las medidas ejecutivas en conflictos entre funcionarios y administraciones municipales, publicó Entre Ríos Ahora.
El expediente sigue en trámite y podría tener nuevas definiciones en instancias superiores, en un caso que ya generó fuerte repercusión en la región.