Catherine Fulop contó cómo es su vida en Italia junto a su nieta

Desde que nació su nieta Gia el 2 de marzo de 2026 en el Hospital Gemelli de Roma, Catherine Fulop ha transformado su rutina por completo. La actriz venezolana se encuentra en Italia acompañando a su hija Oriana Sabatini y compartió detalles de su día a día a través de su cuenta de TikTok, en un segmento que tituló Crónicas de una abuela en Italia.

“Yo estoy a las afueras de Roma, mi hija en realidad. Estoy en un apartamento a unos minutos caminando a la casa de mi hija. Me levanto tempranito para ir a cuidar a mi nieta”, contó Catherine Fulop, mostrando la cercanía y el tiempo que dedica a la familia. La actriz dejó claro que su prioridad ahora no es la rutina de gimnasio ni la vida de antes, sino estar cerca de Oriana y su hija.

La artista reflexionó con humor sobre su nueva realidad: “No sé si ustedes sabían. Yo antes me levantaba divina, súper sexi, iba al gimnasio a moldear todo este cuerpote. Bueno, ahora mírenme, mi nuevo trabajo. Yo recogiendo las migajas de amor que me da mi nieta”.

Un cambio de prioridades

Catherine Fulop aseguró que su vida ha cambiado de manera profunda desde que se convirtió en abuela. “Y bueno, la vida tiene prioridades. A mí no es que me encante hacer gimnasia ni nada de eso, pero está bueno para el cuerpito. Hoy mi prioridad está en acompañar, en este nuevo trabajo”, agregó, mostrando la dedicación absoluta a su nieta.

Foto: Archivo Elonce.

A través de sus publicaciones, la actriz revela no solo la cercanía con Gia, sino también la vida cotidiana en Italia, donde cada paseo y cada momento de cuidado se transforman en instantes de aprendizaje y disfrute familiar. La estrella se ha adaptado a una rutina más tranquila y afectuosa, centrada en lo que considera esencial: la familia, indicó NA.

Amor y cercanía familiar

La cercanía física entre Catherine Fulop y su hija Oriana también se destaca en sus relatos: viven a pocas cuadras de distancia, lo que le permite estar presente en cada paso de la crianza de Gia. Así, la actriz combina su experiencia y cariño con la nueva etapa de su vida, convirtiéndose en un pilar fundamental para su hija y nieta en Roma.