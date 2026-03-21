Copa Argentina de SUP: Paraná recibió la primera fecha en el Rowing

REDACCIÓN ELONCE
La Copa Argentina de SUP comenzó en Paraná con más de 150 competidores en el Paraná Rowing Club, en una jornada que combina deporte, inclusión y alto nivel competitivo.
La Copa Argentina de SUP dio inicio a su calendario con la disputa de la primera fecha en el Paraná Rowing Club, donde más de 150 competidores de todo el país se dieron cita para participar de esta disciplina acuática en constante crecimiento. El evento reúne a deportistas de distintas edades y niveles, consolidándose como un punto de encuentro clave para la actividad.
Desde la organización, Cecilia Bonino, integrante de la escuela de SUP del club anfitrión, destacó la importancia de esta instancia: “Es la primera fecha de la Copa Argentina. Estamos desde el club siendo anfitriones, tenemos competidores de todos los puntos del país. Son más de 150 que van desde los ocho años hasta los Másters”.
Durante la jornada, uno de los momentos más destacados es la participación de los más pequeños, quienes comienzan a dar sus primeros pasos en la disciplina. “En este momento, están llegando los Kids (los más chiquitos), que hacen una carrera más corta y son los que están recién iniciando en este deporte”, explicó Bonino.
Competencia, formación y crecimiento del SUP
El evento no solo tiene un carácter competitivo, sino también formativo. Las distintas categorías permiten que cada participante pueda medirse según su nivel, generando una experiencia enriquecedora tanto para principiantes como para deportistas experimentados.
En ese sentido, Bonino remarcó el valor de estas competencias para evaluar el rendimiento: “además esta carrera en particular esta copa rankea a nivel argentino con lo cual es una experiencia nueva para muchos de nuestros corredores”.
Asimismo, destacó que estos encuentros permiten comparar el nivel local con el nacional, lo que resulta fundamental para el crecimiento del deporte en la región y para el desarrollo de nuevos talentos.
Un calendario cargado y apoyo institucional
La Copa Argentina de SUP continuará su calendario en distintas ciudades del país, lo que garantiza continuidad y proyección para los competidores. Según detallaron desde la organización, las próximas fechas se disputarán en Rosario, Santa Fe y Quequén, además de otros eventos complementarios.
En cuanto al acompañamiento, la organización resaltó el apoyo recibido tanto del sector público como privado. Bonino expresó su agradecimiento a las empresas locales y a los organismos que hicieron posible el evento, destacando el respaldo de la Municipalidad de Paraná, la Secretaría de Deportes y otras instituciones.