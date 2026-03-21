Expo Apícola del Mercosur: Maciá vive su gran fiesta productiva y cultural

REDACCIÓN ELONCE
La Expo Apícola del Mercosur continúa en Maciá con gran convocatoria pese al clima inestable, combinando producción, educación y espectáculos en la Fiesta Nacional de la Apicultura.
La Expo Apícola del Mercosur continúa desarrollándose en la ciudad de Maciá con una destacada participación de público y expositores, en el marco de la Fiesta Nacional de la Apicultura. A pesar de las condiciones climáticas adversas registradas durante la jornada inaugural, la actividad no se detuvo y logró sostener tanto la propuesta productiva como los espectáculos artísticos previstos.
Durante la primera noche, la lluvia intensa no impidió la realización del evento central. Tal como se relató desde el lugar, “anoche lamentablemente la lluvia cayó una lluvia torrencial, pero La Beriso estuvo presente, paró de repente la lluvia, salió a dar su show y luego se largó torrencialmente de nuevo”. Este episodio marcó el pulso de una fiesta que, lejos de suspenderse, reafirmó su continuidad.
En esta segunda jornada, si bien persiste cierta inestabilidad climática, el predio continúa activo y recibiendo visitantes de distintos puntos del país y también del exterior. La Expo Apícola del Mercosur se consolida así como un espacio de integración regional, con presencia de representantes de Brasil, Uruguay y Paraguay.
Una historia de crecimiento sostenido
Uno de los aspectos destacados del evento es su trayectoria. Según relataron los propios protagonistas, el origen de la exposición se remonta a casi tres décadas. “La Expo Maciá nace hace 29 años, pero el año anterior se hizo una Expo Avícola en la ciudad de Hernández. De esa forma nace la primera Expo Maciá", sostuvo.
Actualmente, la exposición reúne una amplia diversidad de productos y servicios vinculados a la apicultura. En ese sentido, uno de los expositores explicó: “Nosotros tenemos 400 productos chequeados para no perjudicar al apicultor. Yo soy apicultor y pruebo primero el artículo que voy a vender”.
El intercambio directo entre productores y clientes es otro de los pilares del evento. Desde el sector de colmenares señalaron: “Hay mucho intercambio y para nosotros es importantísimo porque acá te ves a cara a cara con el cliente”.
Producción, innovación y educación apícola
La Expo Apícola del Mercosur no solo funciona como vidriera comercial, sino también como espacio educativo. Entre las propuestas se destacan muestras en vivo, como panales con abejas que permiten conocer el funcionamiento interno de las colmenas. “Un panal con su reina, es para mostrar lo que hay adentro de las colmenas”, explicaron.
Asimismo, la oferta incluye insumos fundamentales para la actividad, como núcleos, reinas fecundadas y celdas reales. Estos elementos son esenciales para el desarrollo productivo de los apicultores y forman parte de la cadena de valor que se exhibe en la feria.
También hay lugar para la innovación en indumentaria especializada. Un fabricante con décadas de experiencia detalló: “Hay varios modelos, depende todo del carácter que tiene la abeja, hay una variedad bastante importante de indumentaria”. Además, destacó el buen momento del sector: “Ha sido un año bastante positivo”.
Una fiesta para toda la familia
Más allá del perfil técnico, la Expo Apícola del Mercosur se presenta como un evento accesible y familiar. Durante el día, la entrada es libre y gratuita, lo que permite recorrer los numerosos stands, conocer emprendimientos y adquirir productos regionales como miel y derivados.
En ese sentido, los emprendedores también promueven el consumo consciente. “La miel como un endulzante de excelencia natural sin aditivos”, señalaron, al tiempo que exhibieron productos como miel en panal: “La miel en panal es un producto que sale así directamente de la colmena, virgen como está”.
Por la noche, la fiesta suma espectáculos musicales que convocan a un público masivo. Con entradas accesibles, el evento continúa posicionándose como uno de los más importantes del calendario entrerriano, combinando tradición, producción y cultura en un mismo espacio.