Alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: qué zonas serán afectadas

La alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos fue renovada y se mantiene vigente para este domingo, alcanzando a numerosos departamentos de la provincia que se verán afectados por lluvias y fenómenos climáticos intensos. El pronóstico anticipa un escenario de inestabilidad con precipitaciones abundantes y condiciones adversas.

Los departamentos incluidos en la advertencia son Paraná, Nogoyá, La Paz, Diamante, Villaguay, Feliciano, Federal, Federación, San Salvador y Concordia. En estas zonas, el clima estará marcado por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas con características fuertes.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, comunicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La alerta para este domingo. Foto: SMN.

El mal tiempo continuará el lunes

El panorama no mejora de inmediato, ya que la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos se extenderá hacia el lunes. Según lo previsto, las condiciones inestables persistirán durante la madrugada y hasta el mediodía en los mismos departamentos afectados.

Esto implica la continuidad de lluvias intensas en cortos períodos, lo que podría provocar anegamientos en zonas urbanas y complicaciones en la circulación. La acumulación de agua, combinada con ráfagas de viento y actividad eléctrica, eleva el nivel de riesgo.

Así seguirá el alerta este lunes. Foto: SMN.

Además, la posibilidad de granizo y vientos de hasta 80 km/h obliga a extremar precauciones, especialmente en actividades al aire libre o traslados durante las horas más críticas del fenómeno.

Recomendaciones ante la alerta

Frente a este escenario, se reiteran las recomendaciones oficiales para reducir riesgos. Una de las principales es evitar salir durante el desarrollo de las tormentas, especialmente cuando se registren ráfagas intensas o descargas eléctricas.

También se aconseja no sacar la basura y mantener limpios los desagües y sumideros, con el objetivo de prevenir obstrucciones que puedan agravar la acumulación de agua en la vía pública.

Otra medida importante es desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua en los hogares, además de cerrar puertas y ventanas para evitar daños.