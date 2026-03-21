Fatal accidente durante el temporal en Paraná: confirman que hay "registros fílmicos" del momento del siniestro vial

El motociclista murió en Paraná tras chocar contra poste caído durante la madrugada de este sábado, en medio de una intensa tormenta que azotaba la ciudad y provocó múltiples daños en la vía pública, entre ellos la caída de estructuras del alumbrado.

El trágico hecho se produjo alrededor de las 5:35 en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao. Según confirmó a Elonce la comisaria principal Cecilia Galiano, segunda jefa de operaciones de la Departamental de Policía, el aviso ingresó minutos antes. “A las 5:30 de la madrugada ingresó un llamado al 911 dando cuenta de un accidente de tránsito en la zona de calle Lebensohn”, relató.

Al arribar al lugar, efectivos de Comisaría 13 encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica. “Se solicitó inmediatamente la presencia de personal de emergencias, pero lamentablemente, se confirmó que había fallecido en el lugar”, indicó la funcionaria policial.

Identificación de la víctima y primeras hipótesis

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fue identificada como Sergio Alberto Chiardola, de 35 años, quien tenía domicilio en la zona de la Base Aérea de Paraná. El motociclista circulaba solo al momento del siniestro.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el hombre transitaba por calle Lebensohn en sentido norte-sur cuando se encontró con un poste de luz que se hallaba caído sobre la calzada, producto de las condiciones climáticas adversas.

“Por razones que se tratan de establecer, en el contexto de la tormenta, colisiona aparentemente contra un poste de luz que se encontraba caído”, explicó Galiano, al dar cuenta de las hipótesis iniciales que maneja la investigación.

El impacto y las condiciones del entorno

El poste, según detallaron las fuentes, había sido parcialmente derribado por la tormenta y permanecía atravesado a baja altura, sostenido por cables, lo que dificultaba su visibilidad para quienes circulaban por la zona.

En ese contexto, la lluvia intensa y la escasa visibilidad habrían sido factores determinantes para que el conductor no lograra advertir el obstáculo a tiempo ni esquivarlo, produciéndose un impacto de gran violencia.

“El llamado al 911 advertía en un primer momento la presencia de un joven con vida, pero al arribo de los efectivos ya se encontraba sin signos vitales”, señaló la comisaria, quien remarcó la rapidez con la que evolucionó la situación.

Investigación y elementos recolectados

La funcionaria precisó que “el poste se había desprendido de la banquina y quedó pendiendo de un cable”, lo que generaba una situación de riesgo para la circulación. Además, destacó que “las tormentas registradas provocaron numerosos daños en la ciudad, principalmente en el alumbrado público, con caída de postes y árboles de gran tamaño”.

En relación a la mecánica del siniestro, Galiano indicó que “el impacto fue frontal y el joven recibió un fuerte golpe en el rostro tras chocar con el poste”, y confirmó que la víctima llevaba casco al momento del accidente: “Llevaba casco al momento del accidente”.

Imágenes del accidente

Por otra parte, se avanzó en la recolección de pruebas para esclarecer el hecho. “En el lugar se recabó material fílmico que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Complejos, lo que permite descartar la intervención de otro vehículo”, afirmó la comisaria.

El trágico episodio generó conmoción y volvió a evidenciar los riesgos de circular durante condiciones meteorológicas adversas, especialmente cuando los fenómenos climáticos provocan daños en la infraestructura urbana que pueden transformarse en peligros inesperados para los conductores.