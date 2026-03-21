Tragedia en Paraná: se conoció la identidad del motociclista fallecido en la madrugada

Se conoció la identidad del motociclista que perdió la vida en un trágico siniestro vial ocurrido durante la madrugada del sábado en Paraná. Según se confirmó, se trata de Sergio Alberto Chiardola, de 35 años, con domicilio legal en la zona de la Base Aérea.

El hecho había tenido lugar en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao, en un contexto de condiciones climáticas adversas que complicaban la circulación en la zona. El caso continúa bajo investigación para determinar con precisión las circunstancias del impacto.

De acuerdo a la información recabada, el motociclista se desplazaba en una moto marca Guerrero Trip, de color negro.

Cómo fue el siniestro

Tal como se había informado, el episodio ocurrió alrededor de las 5:35, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona caída en la vía pública. Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia del motociclista tendido tras haber colisionado.

Lugar del accidente del motociclista.

Las primeras informaciones indicaron que el conductor circulaba por calle Lebensohn en sentido norte-sur y se encontró con un poste caído sobre la calzada. La estructura, que habría sido derribada por la tormenta, se encontraba atravesada a baja altura y sostenida por cables.

En ese contexto, y con visibilidad reducida por las condiciones climáticas, el hombre no logró esquivarla e impactó, lo que provocó su caída.

Intervención en el lugar

Tras el siniestro, se dio intervención a los servicios de emergencia. Personal de salud acudió al lugar y constató que el motociclista no presentaba signos vitales.

En la zona trabajaron efectivos policiales y se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del hecho. La investigación continúa en curso.