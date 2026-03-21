Conductor despistó en Ruta 14 y terminó con su auto en cuneta: dio positivo en alcoholemia y retuvieron el vehículo

REDACCIÓN ELONCE
Un automovilista despistó en la intersección de rutas 14 y 39. No sufrió lesiones, pero el test de alcoholemia dio positivo y se retuvo el vehículo por infracción a la normativa vigente.
Un despiste en Ruta 14 con alcoholemia positiva, ocurrió en la mañana de este sábado en la intersección de la Autovía Nacional 14 y la Ruta Provincial 39, en Concepción del Uruguay, donde un conductor perdió el control de su vehículo y terminó en la cuneta, sin registrar lesiones, pero con resultado positivo en el test de alcoholemia.
El siniestro vial se produjo alrededor de las 07:40 en el sector conocido como el “rulo” del puente que vincula ambas rutas. Por causas que se intentaban establecer, un automóvil Volkswagen Gol, conducido por un hombre de 47 años domiciliado en la localidad de Caseros, despistó de la calzada mientras circulaba por la zona. El conductor viajaba solo al momento del hecho.
Tras el aviso al Comando Radioeléctrico, efectivos de la Comisaría Cuarta se hicieron presentes en el lugar, junto a personal del puesto de Gendarmería Nacional cercano, quienes colaboraron en las tareas de asistencia y control del tránsito en el sector.
Intervención policial y controles
Como parte del protocolo, se solicitó la presencia de una ambulancia para realizar una revisión médica preventiva. Según se informó, el conductor no presentaba lesiones visibles y no fue necesario su traslado a un centro de salud, señalaron fuentes policiales.
Posteriormente, intervino personal de la División Tránsito de la Municipalidad, que llevó adelante los controles correspondientes. Al practicarse el test de alcoholemia, el resultado fue positivo, lo que constituyó una infracción a la Ley Nacional de Tránsito vigente.
Ante esta situación, los agentes municipales procedieron a la retención preventiva del vehículo, en cumplimiento de la normativa, mientras se labraron las actuaciones correspondientes por la infracción detectada.
Medidas y prevención vial
El hecho volvió a poner en foco la importancia de los controles de alcoholemia y el cumplimiento de las normas de tránsito en rutas de alto flujo vehicular como la Autovía 14. Este tipo de operativos buscan prevenir siniestros viales y reducir riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol.
Desde las autoridades se reiteró el llamado a la responsabilidad de los conductores, especialmente en horarios de la madrugada y primeras horas del día, donde suelen registrarse este tipo de incidentes.