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Tragedia en Paraná: motociclista chocó contra un poste derribado por la tormenta y perdió la vida

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona de Lebensohn y Riacho Paracao. El conductor, de 35 años, impactó contra una columna caída sobre la calzada en medio de las condiciones climáticas adversas.

21 de Marzo de 2026
Lugar del accidente en Lebensohn y Riacho Paracao.
Lugar del accidente en Lebensohn y Riacho Paracao.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona de Lebensohn y Riacho Paracao. El conductor, de 35 años, impactó contra una columna caída sobre la calzada en medio de las condiciones climáticas adversas.

Un trágico hecho se registró en Paraná durante la madrugada de este sábado, en medio de una fuerte tormenta que afectaba a la ciudad. Un motociclista perdió la vida tras protagonizar un siniestro vial en la vía pública.

 

 

El episodio ocurrió alrededor de las 5:35 en la intersección de calles Lebensohn y Riacho Paracao, donde se dio aviso a la Policía a través de un llamado al 911 por una persona lesionada.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 35 años había caído de su motocicleta luego de impactar contra un obstáculo sobre la calzada.

 

 

Cómo ocurrió el accidente

 

Según las primeras informaciones, el motociclista circulaba por calle Lebensohn en sentido norte-sur cuando se encontró con un poste que se encontraba caído.

 

La estructura habría sido derribada por la tormenta y quedó atravesada en la calle a baja altura, sostenida por cables, lo que dificultaba su visibilidad. Según información a la que pudo acceder Elonce, el lugar estaba señalizado.

 

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Comisaría 13.

 

En ese contexto, producto de la intensa tormenta, que limitaba la visibilidad, el conductor no logró esquivarla y terminó colisionando, lo que provocó su caída y las graves consecuencias del impacto.

 

Intervención y consecuencias

 

Tras el siniestro, se solicitó la presencia de una ambulancia en el lugar. El personal de salud constató que el hombre no presentaba signos vitales.

 

Las circunstancias del accidente continúan bajo análisis, mientras se intenta determinar con precisión cómo se produjo el impacto en medio de la tormenta.

Temas:

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