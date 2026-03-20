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Choque frontal en Ruta 3: murieron tres personas y un menor está grave

Un choque frontal en Ruta 3 dejó tres víctimas fatales y un menor en estado crítico tras un violento accidente cerca de Garayalde.

20 de Marzo de 2026
Así quedó el auto.
Así quedó el auto. Foto: El Comodorense.

Un choque frontal en Ruta 3 dejó tres víctimas fatales y un menor en estado crítico tras un violento accidente cerca de Garayalde.

Un trágico choque frontal en Ruta 3 dejó como saldo tres personas fallecidas y un menor en estado crítico, en un siniestro vial ocurrido a la altura del kilómetro 1750, en cercanías de Garayalde. El hecho generó un fuerte despliegue de equipos de emergencia y mantiene en vilo a las autoridades mientras se investigan las causas.

 

Foto: El Comodorense.
Foto: El Comodorense.

 

El accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux y un Ford EcoSport que colisionaron de frente por motivos que aún no fueron esclarecidos. Además, el impacto fue de tal magnitud que provocó la muerte de tres ocupantes en el lugar, mientras que un menor resultó gravemente herido.

 

Según las primeras informaciones, las víctimas fatales viajaban en uno de los vehículos y serían residentes de la localidad de Rada Tilly, lo que generó conmoción en la región.

 

Foto: El Comodorense.
Foto: El Comodorense.

 

Operativo de emergencia y traslado del menor

 

Tras el choque frontal en Ruta 3, personal policial, bomberos y servicios de salud acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas y controlar la situación. Las tareas incluyeron el rescate de los ocupantes atrapados y la organización del tránsito en la zona.

 

El menor herido fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano, donde permanece internado en estado crítico. Fuentes médicas indicaron que presenta lesiones de gravedad, por lo que su evolución es seguida minuto a minuto, según información de Tiempo Sur.

 

Foto: El Comodorense.
Foto: El Comodorense.

 

El operativo también contempló la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos, quienes buscan reconstruir la mecánica del accidente.

Temas:

Choque fatal Ruta 3
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