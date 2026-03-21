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Detuvieron a una mujer por querer ingresar droga a la cárcel de Victoria

Una mujer de 39 años fue detenida al intentar ingresar droga al Penal Nº 5 de Victoria durante la visita a un interno, tras el hallazgo de cocaína, marihuana y pastillas.

21 de Marzo de 2026
La droga incautada.
La droga incautada. Foto: P.E.R.

Una mujer de 39 años fue detenida al intentar ingresar droga al Penal Nº 5 de Victoria durante la visita a un interno, tras el hallazgo de cocaína, marihuana y pastillas.

En la mañana de este sábado, una mujer de 39 años fue detenida por intentar ingresar droga al Penal Nº 5 de Victoria durante el horario habilitado para visitas a un interno condenado. El hecho ocurrió cuando el personal del Servicio Penitenciario realizó la requisa de rutina y detectó que la visitante llevaba sustancias estupefacientes en su cuerpo.

 

Tras el hallazgo, intervino inmediatamente la División Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína, marihuana (Cannabis sativa) y más de 29 pastillas, además de un chip de línea telefónica. La mujer, con antecedentes y condenas previas, quedó alojada en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar a disposición de la Fiscalía.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

El fiscal en turno dispuso su inmediata detención y el secuestro de su teléfono celular, iniciando la investigación por la supuesta infracción a la Ley N° 10.566 (Narcomenudeo). Este procedimiento se suma a los operativos de control implementados para evitar el ingreso de drogas y otros elementos ilícitos en las unidades penitenciarias de la provincia.

 

Procedimiento y antecedentes

 

Según fuentes oficiales, la mujer es residente del Barrio Jauretche de la ciudad de Paraná y contaba con varios antecedentes judiciales. Durante el control, se advirtió que la intención de introducir las sustancias estaba vinculada a su visita al interno condenado, un hecho que refuerza la investigación sobre la posible colaboración entre internos y visitantes.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

La intervención del personal especializado permitió asegurar tanto las drogas como los dispositivos que podrían ser usados para comunicarse desde el interior del penal. “El hallazgo incluyó clorhidrato de cocaína, marihuana y pastillas, además de un chip de línea telefónica, lo que evidencia un intento deliberado de vulnerar la seguridad del penal”, indicaron fuentes policiales.

 

Investigación y medidas judiciales

 

La Fiscalía continúa con la instrucción del caso, mientras la detenida permanece bajo custodia y a disposición de la Magistratura interviniente. Las autoridades penitenciarias remarcan la importancia de estos controles para prevenir la circulación de estupefacientes y garantizar la seguridad dentro del Penal Nº 5.

Temas:

droga cárcel Victoria
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