Detuvieron a una mujer por querer ingresar droga a la cárcel de Victoria

Una mujer de 39 años fue detenida al intentar ingresar droga al Penal Nº 5 de Victoria durante la visita a un interno, tras el hallazgo de cocaína, marihuana y pastillas.
En la mañana de este sábado, una mujer de 39 años fue detenida por intentar ingresar droga al Penal Nº 5 de Victoria durante el horario habilitado para visitas a un interno condenado. El hecho ocurrió cuando el personal del Servicio Penitenciario realizó la requisa de rutina y detectó que la visitante llevaba sustancias estupefacientes en su cuerpo.
Tras el hallazgo, intervino inmediatamente la División Drogas Peligrosas, que procedió al secuestro de clorhidrato de cocaína, marihuana (Cannabis sativa) y más de 29 pastillas, además de un chip de línea telefónica. La mujer, con antecedentes y condenas previas, quedó alojada en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar a disposición de la Fiscalía.
El fiscal en turno dispuso su inmediata detención y el secuestro de su teléfono celular, iniciando la investigación por la supuesta infracción a la Ley N° 10.566 (Narcomenudeo). Este procedimiento se suma a los operativos de control implementados para evitar el ingreso de drogas y otros elementos ilícitos en las unidades penitenciarias de la provincia.
Procedimiento y antecedentes
Según fuentes oficiales, la mujer es residente del Barrio Jauretche de la ciudad de Paraná y contaba con varios antecedentes judiciales. Durante el control, se advirtió que la intención de introducir las sustancias estaba vinculada a su visita al interno condenado, un hecho que refuerza la investigación sobre la posible colaboración entre internos y visitantes.
La intervención del personal especializado permitió asegurar tanto las drogas como los dispositivos que podrían ser usados para comunicarse desde el interior del penal. “El hallazgo incluyó clorhidrato de cocaína, marihuana y pastillas, además de un chip de línea telefónica, lo que evidencia un intento deliberado de vulnerar la seguridad del penal”, indicaron fuentes policiales.
Investigación y medidas judiciales
La Fiscalía continúa con la instrucción del caso, mientras la detenida permanece bajo custodia y a disposición de la Magistratura interviniente. Las autoridades penitenciarias remarcan la importancia de estos controles para prevenir la circulación de estupefacientes y garantizar la seguridad dentro del Penal Nº 5.