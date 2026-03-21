Torneo de tiro con arco: habrá competencia nacional este domingo

El torneo de tiro con arco se desarrollará este domingo 22 de marzo desde las 9 de la mañana en el predio ubicado en Oro Verde, consolidándose como uno de los eventos deportivos más relevantes de la disciplina en la región. La competencia marcará la primera fecha del ranking nacional, un punto de partida clave para quienes buscan posicionarse en el circuito competitivo argentino.

En diálogo con Elonce, el referente local Diego Fontana explicó la importancia del evento y el crecimiento sostenido de esta práctica: “es un deporte poco convencional, en el cual gracias a Dios, está teniendo cada vez más repercusión, va creciendo de a poco”.

La jornada reunirá a arqueros provenientes de distintas provincias, especialmente de la región litoral, quienes buscarán sumar puntos fundamentales en el ranking. “Vienen todos los mejores tiradores a zona para para participar este torneo y y poner sus puntos en el ranking nacional”, destacó Fontana sobre la convocatoria.

Un evento clave para el ranking nacional

El torneo no solo tendrá carácter competitivo, sino también clasificatorio. Según explicó el entrevistado, se trata de una instancia homologatoria que habilita a los participantes a competir en la final nacional. Esta característica eleva el nivel del certamen y garantiza la presencia de deportistas de alto rendimiento.

La actividad se extenderá hasta las 16 horas y contará con entrada libre y gratuita, permitiendo que el público se acerque a conocer más sobre este deporte. “El que quiera venir a a participar a ver cómo es un evento de esta instancia donde vienen los mejores del país, las puertas están abiertas para todo el público”, remarcó.

En total, se espera la participación de cerca de 97 tiradores, con una fuerte presencia local. Si bien no se detallaron cifras exactas por ciudad, Fontana subrayó el protagonismo de Paraná dentro del circuito: “si no somos el primero o el segundo” en cantidad de tiradores federados a nivel nacional.

Foto: Elonce.

Un deporte en crecimiento y accesible

El tiro con arco ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, acompañado por la consolidación de escuelas y espacios de formación. En Paraná, los interesados pueden iniciarse sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales. “Contamos con una escuela de ocho clases en la cual se le dan todos los artefactos para que puedan practicar”, explicó Fontana.

Además, el deporte ofrece distintas modalidades de práctica, tanto recreativa como competitiva. “El que termina la escuela quiere seguir siendo un tirador social. Después el que quiera seguir en la competencia se inscribe en un nivel dos”, detalló, marcando el camino formativo para los nuevos arqueros.

Otro aspecto destacado es el componente mental de la disciplina. Más allá de la competencia directa, el desafío principal es personal: “la competencia siempre es contra vos mismo, contra tu cabeza y contra las ganas que vos le pongas”.

Condiciones y espíritu del torneo

El torneo se realizará incluso en condiciones climáticas adversas, salvo tormentas eléctricas. “Los torneos de arquería, la única forma que lo puedes suspender es tormenta eléctrica”, aclaró Fontana, destacando la resistencia y particularidad de la disciplina.

Esta característica agrega un condimento especial a la competencia, donde factores como el viento o la lluvia pueden influir en el rendimiento, pero afectan por igual a todos los participantes.

Finalmente, desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse y vivir la experiencia. “La entrada es libre”, reiteraron, resaltando el espíritu abierto e inclusivo del evento. El torneo de tiro con arco en Paraná no solo será una competencia de alto nivel, sino también una oportunidad para que el público descubra un deporte en pleno crecimiento en la región.