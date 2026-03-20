Faustino Falco fue convocado a la Concentración Nacional Sub16 de Hockey

Faustino Falco, jugador de 15 años del Paraná Rowing Club, fue citado a la Concentración Nacional Sub16 de Hockey, que se llevará a cabo en abril en su propio club. “Fue inesperada, no me tenía fe y llegó lo que buscaba”, confesó Faustino sobre la emoción que sintió al recibir la noticia.

El joven deportista juega como central (N°5) en su categoría y también integra el Plantel Superior del club. Esta convocatoria es un reconocimiento a su talento y constancia dentro del hockey sobre césped, destacando la labor de entrenadores y familiares en su formación.

El evento representa un hito para el hockey local, ya que la Concentración Nacional Sub16 reunirá a jugadores destacados de todo el país en Paraná, brindando oportunidades de desarrollo técnico y físico bajo la supervisión de la Confederación Argentina de Hockey.

Un recorrido de esfuerzo y pasión

Faustino comenzó a jugar hockey a los 7 años, tras probar con un amigo en la escuela. “Fui, me probé y me gustó, me enganché. Lo dejé automáticamente y me metí al hockey”, recordó. Desde entonces, ha recorrido un camino constante de entrenamientos y concentraciones regionales, primero en Sub14 y luego en Sub16.

Su preparación incluye tanto su categoría como la participación en el plantel superior, donde se enfrenta a rivales mayores y experimenta un nivel de exigencia mayor. “La verdad que los chicos muy buena onda. Me fueron integrando de a poco al grupo y me sigo poniendo nervioso cuando juego con ellos”, comentó Faustino sobre su adaptación al equipo principal.

Foto: Elonce.

Además, el joven jugador reconoce los desafíos físicos del hockey competitivo. “Creo que estamos bajo físicamente, técnicamente no tanto, pero nos pasaba mucho de llegar muy cansados ya los últimos cuartos del partido”, explicó, destacando la importancia del entrenamiento constante y la disciplina para enfrentar a equipos de alto nivel.

Orgullo y referentes en su puesto

Para Faustino, la concentración nacional no solo representa una oportunidad de crecimiento, sino también un momento de orgullo personal y para su club. “Muy contento y orgulloso. Todavía no caigo mucho en la noticia, pero siempre contento”, comentó.

En cuanto a sus referentes, Faustino señala a Genaro Molteni, jugador de su club: “Desde chiquito, que es mi referente y sigo sus pasos”, afirmó. Asimismo, el joven agradece el apoyo de su familia y de todos los que lo acompañan en su trayectoria. “La familia siempre estuvo ahí para apoyarme. Fundamental ese impulso”, concluyó.