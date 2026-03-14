Catherine Fulop celebró su cumpleaños con elegantes vestidos rojo fuego

La actriz festejó su cumpleaños con una producción en la que lució dos vestidos rojos diseñados por Ana Rossatti. Los looks destacaron por su elegancia, volumen y detalles llamativo.
La actriz y conductora Catherine Fulop celebró sus 61 años con una producción especial en la que lució dos vestidos rojo fuego, que captaron la atención por su elegancia y por los detalles de diseño. Las prendas fueron creadas por la diseñadora Ana Rossatti y reflejaron un estilo festivo y sofisticado.
El primer vestido fue un diseño largo de caída recta hasta el suelo, que generó una silueta fluida y ajustada al cuerpo. El modelo contó con tirantes finos y un escote con pliegues en forma de corazón, que aportó un toque delicado al conjunto.
La actriz completó el look con zapatos nude de taco alto y punta descubierta, que contrastaron con el rojo intenso del vestido y aportaron elegancia al estilismo.
Un moño protagonista en la espalda
Uno de los detalles más llamativos del primer diseño estuvo en la espalda, donde se destacaba un gran moño rojo confeccionado en tela satinada.
El moño aportó volumen y movimiento al vestido, convirtiéndose en el elemento protagonista del diseño y reforzando la estética festiva del conjunto.
La tela satinada generó un efecto visual dinámico en cada movimiento, lo que sumó dramatismo al look.
Un segundo vestido con más volumen
El segundo vestido mantuvo el mismo tono rojo intenso, aunque presentó una silueta diferente y más volumétrica.
El modelo también fue largo, con escote corazón más marcado y un diseño ajustado en la parte superior, que resaltó la figura de la actriz.
En la falda se incorporaron capas tableadas de tul rojo superpuestas, que generaron mayor volumen y movimiento.
Un diseño con tajo y estilo elegante
El vestido también incluyó un pronunciado tajo en la falda, un detalle que permitió a Fulop posar con naturalidad y aportó dinamismo al diseño.
El beauty look acompañó la elegancia de los estilismos. La actriz llevó el cabello suelto y lacio, con movimiento natural y brillo, lo que reforzó el estilo sofisticado de la producción, dio cuenta Todo Noticias.
En el maquillaje optó por una base luminosa, rubor suave en las mejillas y labios en tono rosa nude, mientras que el foco estuvo en la mirada, con sombras neutras, delineado sutil y pestañas definidas.