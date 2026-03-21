El 10º torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” se juega en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El 10º torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” comenzó en el Paraná Rowing Club con récord de equipos y más de 400 deportistas de todo el país.
El 10º torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” se disputa en el Paraná Rowing Club y reúne a más de 400 deportistas de todo el país, superando las expectativas de la organización.
El certamen, en honor a Guillermo Parma, reconocido colaborador del club y del vóley entrerriano, celebra su décima edición con un récord de inscriptos.
Martín Freiverg, organizador del torneo, destacó la magnitud del evento: “Es la décima edición del torneo Guillermo Parma, que es en honor a él, que fue un colaborador del club y del vóley en la provincia. Hay récord de equipos inscriptos y más de 400 deportistas inscriptos en el país. Son 30 equipos y la verdad estamos muy contentos”.
El torneo comenzó temprano, a las 8:30 de la mañana, y se desarrolla en simultáneo en tres canchas: el Paraná Rowing Club, el complejo La Roca y Quico. Esta modalidad permite que se jueguen tres partidos a la vez durante los tres días del certamen, que incluye el sábado, domingo y lunes, día en que se disputarán las finales.
Nivel competitivo y categorías
La competencia se centra en la categoría sub 18, con un nivel destacado y la participación de equipos de gran reconocimiento nacional. “Hay muy buen nivel y han venido equipos muy reconocidos en el país”, comentó Freiverg, destacando la relevancia del torneo para la formación de los jóvenes deportistas.
Para garantizar la logística de los jugadores, se habilitaron alojamientos en dos sedes distintas, asegurando alimentación y hospedaje para todas las delegaciones. “Los chicos se están alojando en dos lugares distintos porque hay muchas delegaciones que hay que darles de comer y dormir. Estamos contentos porque estamos a full trabajando”, agregó el organizador.
Presencia femenina y próximas competencias
En cuanto a la participación por género, se inscribieron tres equipos en la rama femenina y uno en la masculina, mientras que, posteriormente, se dará inicio al torneo local de Paraná y a competencias provinciales que abarcan desde la categoría sub 12 hasta Mayores.
Con esta décima edición, el torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” consolida su importancia dentro del calendario deportivo entrerriano y nacional, ofreciendo un espacio de competencia de alto nivel y promoción de los jóvenes talentos del vóley.