 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

El 10º torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” se juega en Paraná

El 10º torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” comenzó en el Paraná Rowing Club con récord de equipos y más de 400 deportistas de todo el país.

21 de Marzo de 2026
Imagen de uno de los partidos.
Imagen de uno de los partidos. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El 10º torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” comenzó en el Paraná Rowing Club con récord de equipos y más de 400 deportistas de todo el país.

El 10º torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” se disputa en el Paraná Rowing Club y reúne a más de 400 deportistas de todo el país, superando las expectativas de la organización.

 

El certamen, en honor a Guillermo Parma, reconocido colaborador del club y del vóley entrerriano, celebra su décima edición con un récord de inscriptos.

 

Martín Freiverg, organizador del torneo, destacó la magnitud del evento: “Es la décima edición del torneo Guillermo Parma, que es en honor a él, que fue un colaborador del club y del vóley en la provincia. Hay récord de equipos inscriptos y más de 400 deportistas inscriptos en el país. Son 30 equipos y la verdad estamos muy contentos”.

 

El torneo comenzó temprano, a las 8:30 de la mañana, y se desarrolla en simultáneo en tres canchas: el Paraná Rowing Club, el complejo La Roca y Quico. Esta modalidad permite que se jueguen tres partidos a la vez durante los tres días del certamen, que incluye el sábado, domingo y lunes, día en que se disputarán las finales.

 

Mart&iacute;n Freiverg. Foto: Elonce.
Martín Freiverg. Foto: Elonce.

 

Nivel competitivo y categorías

 

La competencia se centra en la categoría sub 18, con un nivel destacado y la participación de equipos de gran reconocimiento nacional. “Hay muy buen nivel y han venido equipos muy reconocidos en el país”, comentó Freiverg, destacando la relevancia del torneo para la formación de los jóvenes deportistas.

 

Para garantizar la logística de los jugadores, se habilitaron alojamientos en dos sedes distintas, asegurando alimentación y hospedaje para todas las delegaciones. “Los chicos se están alojando en dos lugares distintos porque hay muchas delegaciones que hay que darles de comer y dormir. Estamos contentos porque estamos a full trabajando”, agregó el organizador.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Presencia femenina y próximas competencias

 

En cuanto a la participación por género, se inscribieron tres equipos en la rama femenina y uno en la masculina, mientras que, posteriormente, se dará inicio al torneo local de Paraná y a competencias provinciales que abarcan desde la categoría sub 12 hasta Mayores.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Con esta décima edición, el torneo internacional de Vóley “Guillermo Parma” consolida su importancia dentro del calendario deportivo entrerriano y nacional, ofreciendo un espacio de competencia de alto nivel y promoción de los jóvenes talentos del vóley.

 

Se juega el 10º torneo internacional de Voley Guillermo Parma en el Paraná Rowing Club

Temas:

Voley Rowing
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso