Vecinas de Paraná piden contención tras desbarrancamiento en casas

REDACCIÓN ELONCE
Tras fuertes lluvias en Paraná, vecinas denuncian desbarrancamientos en sus patios y solicitan ayuda de Defensa Civil para evitar riesgos en sus viviendas.
Las fuertes lluvias en Paraná volvieron a generar problemas estructurales en varias viviendas, y vecinas de la zona de Segundo Sombra y Santos Vega alertan sobre un desbarrancamiento que amenaza sus casas. Carmen Maldonado y Adriana Morilla relataron cómo los continuos desmoronamientos en sus patios ponen en riesgo sus hogares y la seguridad de sus familias.
“Tenemos miedo de que se nos caiga la casa, la parte de las piezas, donde estamos durmiendo nosotros”, dijo Adriana Morilla. Ambas vecinas afirmaron que han realizado múltiples reclamos a Defensa Civil, pero aún no recibieron respuestas concretas para poder realizar una contención que asegure la estabilidad del terreno.
Carmen Maldonado agregó: “No quiero perder criaturas que están viviendo conmigo, despertar una noche y tener todo el techo encima o la casa desarmada. Yo quiero que me den una respuesta nada más”. La preocupación crece ante el pronóstico de nuevas lluvias, que podrían agravar la situación y afectar aún más las estructuras de los inmuebles.
Riesgo para vecinos y viviendas
El problema no solo afecta a las viviendas de Carmen y Adriana, sino también a otros hogares de la zona, ubicados más abajo, donde el desprendimiento de tierra podría provocar daños a terceros. “Lo que cayó, gracias a Dios, no cayó arriba de un techo, cayó sobre el costado de una casa, pero hay casas que hay muchos chicos abajo”, explicó Adriana.
Las vecinas insisten en que no buscan ayuda gratuita, sino colaboración para realizar una contención. “No estoy pidiendo nada más que eso. Esperemos que tengamos una pronta respuesta”, agregó Maldonado, quien incluso ofreció cubrir parte de los gastos mediante descuentos de su salario para garantizar la seguridad de sus nietas.
Solicitan acción inmediata de Defensa Civil
Los reclamos ante Defensa Civil se remontan a años anteriores, pero la falta de seguimiento y acciones concretas mantiene a las familias en estado de alerta ante cada tormenta. “Ya se han hecho notas, varios vecinos han hecho otros pedidos, pero no ha venido nadie a hacer una contención”, lamentó Adriana.
La situación en Paraná evidencia la necesidad de respuestas rápidas ante desbarrancamientos y riesgos estructurales provocados por lluvias intensas, especialmente en barrios donde la pendiente del terreno pone en peligro a los habitantes. Las vecinas continúan esperando que la municipalidad actúe para proteger sus viviendas y evitar tragedias.