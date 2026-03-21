TC Pick Up: Otto Fritzler logró una pole position ajustadísima en La Plata

El TC Pick Up volvió a ofrecer un espectáculo cargado de emoción e incertidumbre en el autódromo de La Plata, donde Otto Fritzler se quedó con una ajustada pole position en la clasificación correspondiente a la segunda fecha del campeonato. En un contexto dominado por la lluvia y las complicaciones en pista, el piloto de San Miguel marcó la diferencia en los momentos clave.

A bordo de su Toyota Hilux del equipo Maquin Parts Racing, Fritzler registró un tiempo de 1m29s772, suficiente para superar por apenas 0s014 a Hernán Palazzo, quien también mostró un gran rendimiento. De esta manera, el joven piloto logró su segunda pole position en la categoría, consolidando su crecimiento dentro del TC Pick Up.

El tercer lugar quedó en manos de Juan José Ebarlín, también con Toyota Hilux, quien cerró el trío de punta a 0s455 del líder. La paridad entre los principales protagonistas fue una de las características más destacadas de una clasificación que mantuvo la tensión hasta el final.

Una clasificación condicionada por la lluvia

El desarrollo de la jornada estuvo fuertemente influenciado por las condiciones climáticas. La lluvia se convirtió en un factor determinante, especialmente en el segundo corte clasificatorio, donde varios pilotos que venían mejorando sus registros terminaron perdiendo el control de sus vehículos.

Entre los casos más destacados estuvieron los de Agustín Canapino y Gastón Mazzacane, quienes hicieron trompos en momentos clave y vieron frustradas sus aspiraciones de avanzar a la definición por la pole. Esta situación modificó por completo el panorama competitivo y dejó afuera a nombres importantes.

Otro episodio particular se dio en el primer corte, cuando Mariano Werner sufrió inconvenientes mecánicos en su Foton. El entrerriano debió detenerse a un costado de la pista por un problema en el bulón de la caja de cambios. Si bien logró continuar, no pudo superar el corte por apenas 0s038, quedando fuera de la pelea.

Foto: Archivo Elonce.

Definición milimétrica y protagonistas destacados

Ya en el tercer corte, reservado para los cinco mejores, la definición fue sumamente ajustada. Fritzler logró imponerse con una vuelta precisa, seguido muy de cerca por Palazzo, mientras que Ebarlín completó el podio de la clasificación.

Detrás de ellos se ubicaron Marco Dianda, con Ford Ranger, y Diego Azar, con Fiat Toro, quienes también mostraron un rendimiento competitivo en una pista exigente y cambiante.

Tras la clasificación, Fritzler expresó su satisfacción por el resultado obtenido: “¡Por fin la suerte está de mi lado! Me gusta este sistema de clasificación porque obliga a los pilotos a hacer 3 vueltas rápidas, antes era solo una. Mañana buscaremos la victoria y revalidar lo que hicimos en la última carrera del 2025”.