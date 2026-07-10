Advierten que las cuotas de los créditos ya no se licúan con la inflación y pesan más en el salario

El mercado crediticio en Argentina atraviesa un cambio de escenario que impacta de lleno en la economía de las familias. El economista José Simonella advirtió que las cuotas de los créditos ya no se licúan con la inflación, sino que representan una porción cada vez mayor de los ingresos, lo que incrementa las dificultades para afrontar los pagos.

El presidente de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas explicó que el endeudamiento de los argentinos alcanzó un nivel crítico de capacidad prestable. Según señaló a La Voz, a diferencia de lo que ocurría históricamente, los préstamos personales crecieron muy por encima de la inflación y de la evolución de los salarios.

Como ejemplo, indicó que hubo créditos con un crecimiento del 70% anual, mientras que la inflación se ubicó en torno al 36%. "Ahora los préstamos se terminan pagando; vos anticipás consumo pero lo pagás con consumo futuro", afirmó.

Crece la morosidad y los bancos endurecen los requisitos

Simonella sostuvo que muchas personas ya no cuentan con margen para tomar nuevos créditos debido al nivel de endeudamiento acumulado. En ese contexto, el aumento de la morosidad llevó a las entidades financieras a endurecer las condiciones para otorgar préstamos.

Durante la entrevista también reveló que actualmente existen 20 millones de personas deudoras en el sistema financiero. Del total, la irregularidad alcanza al 5,8% en los bancos, mientras que asciende al 26% en las entidades no bancarias.

No obstante, explicó que algunos bancos, especialmente los públicos, comenzaron a ofrecer planes de refinanciación para evitar que los préstamos se vuelvan incobrables. "A los bancos les conviene refinanciar y no tener que mandar a pérdida una parte de esos préstamos porque se transforman en irrecuperables", sostuvo.

El costo financiero, la clave antes de tomar un crédito

El economista consideró que las entidades tienen margen para reducir las tasas de interés, ya que muchos préstamos fueron otorgados el año pasado con tasas cercanas al 150% anual, en un contexto económico muy diferente. "Alguien que sacó un préstamo al 80% hoy puede pagar menos; el banco le puede cobrar 40% o 50%", explicó, al señalar que el costo financiero de los bancos descendió junto con la baja de las tasas de los plazos fijos.

Sin embargo, aclaró que quienes contrataron préstamos personales a tasa fija continúan atados a las condiciones originales, a diferencia de muchas empresas que accedieron a financiamiento con tasas variables.

Por ese motivo, recomendó que quienes evalúen solicitar un préstamo o refinanciar consumos con tarjeta de crédito analicen el Costo Financiero Total (CFT), ya que incluye intereses, impuestos y gastos administrativos.

"Esa tasa llega al 100% y es impagable", advirtió al referirse a algunas refinanciaciones de tarjetas de crédito.

Finalmente, Simonella aconsejó evitar el endeudamiento salvo que resulte imprescindible y, en caso de optar por compras en cuotas, verificar que realmente sean sin interés y que no existan cargos adicionales que eleven el costo final.