Falleció Víctor Hugo Petruccio, histórico comerciante del rubro bazar de Paraná

El fallecimiento de Víctor Hugo Petruccio generó profundo pesar en Paraná. Con una extensa trayectoria al frente de un tradicional comercio del rubro bazar gastronómico, fue recordado por su vocación de servicio y su cercanía con generaciones de clientes.
El fallecimiento de Víctor Hugo Petruccio conmovió este sábado a la comunidad de Paraná. Durante décadas, el reconocido comerciante estuvo al frente de un tradicional local dedicado al rubro bazar gastronómico sobre avenida Almafuerte, donde construyó un fuerte vínculo con generaciones de clientes gracias a su atención personalizada y su permanente compromiso con el trabajo.
La noticia fue comunicada por la propia empresa a través de sus redes sociales, donde informó el deceso y anunció que el comercio permanecería cerrado por duelo, en señal de respeto y acompañamiento a la familia. La publicación generó numerosas expresiones de afecto y condolencias por parte de vecinos, clientes y comerciantes.
Quienes lo conocieron destacaron la dedicación con la que desarrolló su actividad comercial y el legado que dejó en un negocio que se convirtió en un punto de referencia para el sector gastronómico y del hogar.
Una trayectoria ligada al comercio y a la comunidad
Con una extensa vida dedicada al comercio, Víctor Hugo Petruccio se ganó el reconocimiento de la comunidad paranaense por la confianza que supo construir con sus clientes. Su nombre quedó asociado a uno de los comercios tradicionales de la ciudad, formando parte de la historia cotidiana de Paraná.
Las muestras de pesar se multiplicaron durante la jornada tanto en las redes sociales como entre vecinos y allegados, reflejando el cariño y el respeto que cosechó a lo largo de los años. El cierre temporal del comercio por duelo fue otro gesto que evidenció el impacto que produjo su fallecimiento entre quienes compartieron su camino.
Los restos de Víctor Hugo Petruccio son velados este sábado hasta las 16 en las salas de Lampertti, ubicadas en calle Echagüe 727, donde familiares, amigos, colegas y vecinos le brindan el último adiós.