La Colecta Anual de Cáritas superó los $90 millones en la Arquidiócesis de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Colecta Anual de Cáritas reunió más de $90 millones en la Arquidiócesis de Paraná, un 55% más que en 2025. Los fondos serán destinados a proyectos nacionales, diocesanos y parroquiales, entre ellos el sostenimiento del Hogar para personas en situación de calle.
La Colecta Anual de Cáritas alcanzó un récord en la Arquidiócesis de Paraná al reunir $90.015.676,50 bajo el lema “70 años alentando la esperanza”. La campaña solidaria reflejó una amplia participación de la comunidad y permitirá sostener numerosas acciones de asistencia y promoción social en distintos puntos de la región.
El monto obtenido representó un incremento del 55% respecto de la edición 2025, consolidando una de las colectas más importantes de los últimos años. Desde la institución destacaron que el resultado fue posible gracias al compromiso de miles de fieles, vecinos y voluntarios que se sumaron con sus aportes y su tiempo.
Los fondos serán distribuidos en tres partes iguales para garantizar que la ayuda llegue a todos los niveles de la organización. Un tercio será destinado a Cáritas Nacional para el desarrollo de proyectos federales; otro tercio fortalecerá los programas de Cáritas Diocesana; y el restante permanecerá en cada una de las Cáritas Parroquiales, donde se canalizarán respuestas directas a las necesidades de cada comunidad.
Una colecta que se transforma en ayuda concreta
Desde Cáritas y la Arquidiócesis de Paraná expresaron un profundo agradecimiento a quienes realizaron su aporte económico y remarcaron que cada donación representa un gesto de cercanía con las personas que más lo necesitan.
También destacaron el trabajo de los cientos de voluntarios y de las comunidades parroquiales que organizaron la colecta en los distintos barrios y localidades. Su participación permitió llevar adelante la campaña y acercar el mensaje solidario a toda la comunidad.
"Cada aporte es una caricia de Dios para los más necesitados", señalaron desde la organización, al tiempo que reconocieron el compromiso de quienes colaboraron con alcancías, actividades y tareas de logística durante la jornada solidaria.
El Hogar de Cáritas cumple su primer año
Desde la institución remarcaron que lo recaudado durante la Colecta Anual de Cáritas trasciende las cifras y se convierte en obras concretas. Uno de los ejemplos más significativos es el Hogar de Cáritas para personas en situación de calle, que el próximo 14 de julio cumplirá su primer año de funcionamiento.
El espacio brinda contención, alojamiento y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, convirtiéndose en una de las principales iniciativas sostenidas con el aporte de la comunidad.
Al recordar este aniversario, desde Cáritas agradecieron el respaldo recibido durante estos doce meses y destacaron el valor de la solidaridad colectiva. "La caridad es el corazón de la Iglesia. Gracias por ayudarnos a seguir latiendo cerca de los que más sufren", expresaron. Además, invitaron a quienes deseen seguir colaborando o conocer los proyectos de la institución a ingresar al sitio oficial de Cáritas Argentina.