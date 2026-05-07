Exigieron justicia por Cecilia Cardona y reclamaron que se investigue un transfemicidio

El reclamo por justicia por Cecilia Cardona volvió a ocupar las calles de Gualeguay. Integrantes del colectivo Diversidad Gualeguay, organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicales y referentes de derechos humanos participaron este jueves de una movilización para exigir que la muerte de la trabajadora sexual trans sea investigada como un transfemicidio.

Durante la concentración, las organizaciones acompañaron a familiares y allegados de Cecilia, quien falleció días atrás en un hecho por el que permanece imputado un camionero oriundo de Crespo, vinculado a la empresa Santa Isabel. Desde el escenario central, referentes de la diversidad sexual remarcaron que “no fue un accidente” y sostuvieron que existieron elementos de “odio y alevosía” en el caso.

En el documento leído públicamente, Diversidad Gualeguay afirmó que Cecilia “no era un número más”, sino una persona reconocida en la comunidad local, atravesada por las dificultades cotidianas que enfrentan muchas mujeres trans para acceder a condiciones dignas de vida y trabajo. También señalaron que acompañan a la familia y al abogado querellante Javier Ronconi en el seguimiento de la causa judicial.

Cuestionamientos a la Justicia y pedido de perspectiva de género

Uno de los puntos más duros del documento estuvo dirigido a la decisión de la jueza Alejandra Gómez de no otorgar prisión preventiva al imputado. Desde la organización rechazaron esa resolución y consideraron que la causa no debería encuadrarse como “homicidio culposo con dolo eventual”, sino como “transfemicidio”.

“El odio está apoderándose de nuestra sociedad y las compañeras trans lo viven todos los días”, señalaron durante la lectura. Además, remarcaron que las cifras de violencia de género y crímenes de odio continúan en aumento y reclamaron la declaración de la emergencia nacional en violencia de género.

En otro tramo del documento, el colectivo sostuvo que el Estado debe asumir un rol más activo mediante políticas públicas orientadas a mujeres y disidencias. También advirtieron sobre las condiciones de vulnerabilidad en las que muchas trabajadoras sexuales ejercen su actividad, expuestas a situaciones de violencia extrema.

Las organizaciones insistieron en la necesidad de que la investigación avance con perspectiva de género y diversidad. En ese sentido, expresaron confianza en el trabajo de la fiscal Mariángeles Schell y pidieron que el caso sea finalmente caratulado como transfemicidio.

Trabajo sexual, derechos y reclamos laborales

Durante la movilización también hubo reclamos vinculados al acceso al trabajo formal para personas travestis y trans. Diversidad Gualeguay exigió al municipio que reactive las convocatorias vinculadas al Cupo Laboral Travesti Trans, vigente desde 2021 mediante ordenanza local.

“Trabajo sí se necesita”, expresaron desde la organización, al remarcar las dificultades estructurales que enfrenta el colectivo trans para acceder al empleo registrado. Asimismo, reclamaron la implementación efectiva de políticas de inclusión y acompañamiento social.

Otro de los ejes estuvo relacionado con la Educación Sexual Integral (ESI) y la promoción de derechos. Los manifestantes sostuvieron que, pese a los avances legislativos conquistados en los últimos años, persisten deudas pendientes respecto a sectores históricamente excluidos.

En el cierre del documento, también repudiaron los discursos de odio que —según denunciaron— son reproducidos desde redes sociales, algunos medios de comunicación y sectores políticos. “Nos utilizan para desacreditar y anular nuestros derechos”, manifestaron frente a los asistentes.

El respaldo de organizaciones sociales y la carta de AMMAR

La movilización contó con el respaldo de numerosas agrupaciones provinciales y nacionales. Entre ellas estuvieron la Multisectorial de Mujeres y Disidencias Gualeguay, APDH, ATE, CTA, UDA, Orgullo Gualeguaychú, Libre Diversidad Entre Ríos y AMMAR, entre otras organizaciones políticas y sociales.

En paralelo, AMMAR Entre Ríos difundió una carta firmada por su secretaria general, Norma Beatriz Torres, en la que expresó “profundo dolor” por la muerte de Cecilia y advirtió sobre la violencia estructural que atraviesan las personas trans.

“Cecilia no es un número más. Es una historia, una identidad y una vida que merecía ser vivida con dignidad”, expresó el comunicado. Además, la organización reclamó una investigación con perspectiva de género y diversidad, protección efectiva para personas trans y políticas públicas que garanticen derechos básicos.

AMMAR también reiteró su histórica consigna de reconocimiento laboral al afirmar que “el trabajo sexual es trabajo” y denunció situaciones de violencia institucional contra trabajadores sexuales. “No queremos más silencio. No queremos más impunidad. No queremos más compañeras menos”, concluyó la carta difundida durante la jornada.