Familia pide justicia y exige que se investigue posible travesticidio en Gualeguay: “No fue un accidente”

Presunto travesticidio en Gualeguay. El caso que sacude a Entre Ríos comenzó como un supuesto siniestro vial, pero con el correr de las horas la investigación podría tomar otro rumbo. Cecilia, mujer trans de 47 años, fue hallada sin vida a la vera de la ruta en la intersección de las rutas Nacional 11 y Provincial 12, pasada la medianoche. En un primer momento, se informó que un camión la había atropellado sin que su conductor advirtiera lo sucedido. Sin embargo, su familia sostiene que se trata de un presunto travesticidio.

En dialogó con Elonce, Débora, hermana de la víctima, expresó sus dudas sobre la versión oficial. “Desde el día que nos enteramos, no pensamos que fue un accidente”, afirmó. Según relató, el contexto en el que se encontraba Cecilia abre interrogantes que, a su entender, no fueron debidamente considerados en la investigación inicial.

Sospechas y reconstrucción de los hechos

Débora explicó que Cecilia ejercía la prostitución, y que esa situación podría estar vinculada con lo ocurrido. La familia maneja la hipótesis de un conflicto con un cliente que derivó en el hecho fatal.

“Seguramente ella estaba trabajando en esa zona y el conductor no quiso el servicio. Ella quiso impedir que se fuera y ahí pasó lo sucedido”, expresó. Aunque no cuentan con testigos directos, remarcan que el comportamiento de Cecilia no coincide con un accidente casual. “Era muy cuidadosa en el tema de andar en la calle”, agregó.

La falta de información oficial también genera malestar. Según Débora, cuando su hermano viajó a reconocer el cuerpo, “no le quisieron tomar la denuncia porque no querían dar los datos del imputado”, aseguró. Además, indicó que desconocen la identidad del conductor.

Desde el colectivo de Diversidad de Gualeguay difundieron una reconstrucción de los hechos basada en elementos incorporados a la causa y registros fílmicos. En ese marco, expresaron: “Se detiene sobre la banquina un camión con semirremolque. Baja del camión el conductor, una persona de 53 años, y tiene intercambio sexual con Cecilia. Terminado el acto sexual, el chofer sube al camión. Cecilia queda en la banquina, seguramente esperando que el camionero fuera a buscar dinero para pagarle”.

En el mismo comunicado, detallaron: “Cuando ella advierte que el conductor arranca el camión y emprende la marcha sin pagarle, trata de impedir que se vaya. El camionero arranca y literalmente la pasa por encima con el camión, produciéndole la muerte en forma instantánea”.

Finalmente, agregaron: “Luego se fue del lugar y fue detenido en la ciudad de General Galarza, a unos 50-60 km de Gualeguay. Toda la secuencia fue registrada por imágenes de cámaras de seguridad de la zona”.

Detalles de la causa

La causa contará con abogado penalista Javier Ronconi, quien acompañará el reclamo judicial como Querellante Particular. Mientras tanto, la familia insiste en que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Cecilia. “Si vos tocaste a una persona, tenés que dar cuenta”, concluyó Débora, reafirmando el pedido de justicia en un caso que sigue rodeado de incertidumbre.

PIDEN QUE SE INVESTIGUE UN PRESUNTO TRAVESTICIDIO EN GUALEGUAY

Según supo Elonce, la causa fue caratulada por la fiscal Mariángeles Schell como Homicidio agravado con dolo eventual, previsto por el Art. 80 inc. 4º del Código Penal, llamado técnicamente –dada la identidad de género de Cecilia– como “transfemicidio”. Mientras que la defensa del imputado está a cargo de Rubén Gallardo.

Reclamo de justicia y movilización

La familia asegura que no ha recibido detalles claros sobre el avance de la causa. “No tenemos nombre, no tenemos información, no sabemos dónde está detenido, no tenemos nada”, afirmó Débora.

En ese marco, convocaron a una movilización en la plaza Constitución de Gualeguay para visibilizar el caso, este jueves 7 de mayo a partir de las 15. “Vamos a ir a pedir justicia porque no queremos que esto quede así”, sostuvo. También cuestionó los prejuicios que rodean el caso: “Se dicen muchas cosas que a nosotros como familia nos duele”.

Desde Diversidad Gualeguay, exigieron justicia por Cecilia y expresaron: “Vamos a marchar dando la vuelta a toda la Plaza Constitución, pasando por fiscalía y comisaría. Allí la familia de Cecilia –Débora, Walter y Juan, sus hermanos, y su madre– va a leer un comunicado”.

“Creemos que es urgente visibilizar a las personas travestis y trans. Hoy la sociedad vuelve a tener una demanda que tiene que ver con la crisis social, política y económica que estamos viviendo. Muchas compañeras trabajan en las rutas y están expuestas a un montón de cosas, sobre todo a la violencia que vemos instalada en el discurso todos los días”, concluyeron.