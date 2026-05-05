Tras dos allanamientos, una mujer fue rescatada por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Gualeguaychú. Un hombre fue detenido y quedó bajo la órbita judicial por explotación sexual.
Gualeguaychú: rescatan a una víctima de trata y detienen a un hombre. En el marco de una investigación en curso en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, el juez Hernán Viri ordenó el allanamiento simultáneo de dos domicilios en la ciudad, presuntamente vinculados a una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual de mujeres, supo R2820.
Durante el operativo, llevado a cabo este lunes, se logró rescatar a una víctima que fue puesta de inmediato bajo resguardo y atención de profesionales especializados. Además, se detuvo a un hombre mayor cuya identidad no trascendió.
En los inmuebles se secuestró documentación considerada clave para el avance de la causa, junto con material estupefaciente y teléfonos celulares que serán sometidos a análisis periciales.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.