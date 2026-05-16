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Policiales Siniestro vial en Ruta Nacional 12

Rescataron a conductor atrapado tras volcar con su auto cerca de Aranguren

El hombre, de 52 años y oriundo de Basavilbaso, sufrió politraumatismos luego de despistar y volcar con su Chevrolet Corsa. Fue rescatado por bomberos y trasladado al hospital San Martín.

16 de Mayo de 2026
Vuelco en Aranguren
Vuelco en Aranguren Foto: Policía de Entre Ríos

El hombre, de 52 años y oriundo de Basavilbaso, sufrió politraumatismos luego de despistar y volcar con su Chevrolet Corsa. Fue rescatado por bomberos y trasladado al hospital San Martín.

Un hombre de 52 años resultó herido este sábado por la madrugada tras protagonizar un vuelco sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de los kilómetros 379 y 380, cerca del acceso a la localidad de Aranguren (departamento Nogoyá).

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 2.40, cuando personal policial tomó conocimiento de que un automóvil Chevrolet Corsa II gris se encontraba volcado sobre su lateral derecho dentro de un campo, a unos mil metros del ingreso a la localidad entrerriana.

 

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al conductor atrapado dentro del vehículo, aunque consciente y aportando sus datos personales. El hombre manifestó tener domicilio en Basavilbaso y explicó que viajaba en dirección a Ramírez luego de salir desde Hernández.

 

Rescate y traslado al hospital

 

Ante la situación, se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios y de una ambulancia del servicio de emergencias médicas para rescatar al conductor del habitáculo.

Vuelco en Aranguren (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Vuelco en Aranguren (foto Policía de Entre Ríos)

Luego de ser liberado, el hombre fue derivado al Hospital San Martín para determinar la gravedad de las lesiones sufridas durante el vuelco.

 

Según se informó posteriormente, presentaba politraumatismos y otorragia, es decir, sangrado en uno de sus oídos, aunque no se constataron fracturas ni lesiones de gravedad.

 

Se retiró sin el alta médica

 

Fuentes policiales indicaron que el conductor permaneció en observación médica tras el accidente, pero decidió retirarse del hospital por voluntad propia antes de recibir el alta correspondiente.

 

Las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco del automóvil continuaban siendo materia de investigación.

 

El vehículo quedó ubicado sobre la banquina sur, dentro de un campo lindero a la ruta, mientras se realizaban las actuaciones de rigor para esclarecer cómo ocurrió el siniestro vial.

Temas:

Vuelco en Aranguren accidente de tránsito siniestro vial Ruta Nacional 12
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