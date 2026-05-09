Bagnat dijo que la reforma previsional ingresará al Senado la próxima semana.

REDACCIÓN ELONCE
Gastón Bagnat, titular de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, confirmó que el proyecto previsional ya está definido y será enviado al Senado provincial. Se esperan los detalles.
El proyecto de reforma previsional en Entre Ríos ingresará la próxima semana al Senado provincial, según confirmó el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat, quien sostuvo que el proyecto ya se encuentra definido tras dos meses de reuniones y análisis con distintos sectores.
“La semana que viene, en el transcurso de la semana, seguramente se va a estar elevando el proyecto por el Senado. Ingresa por el Senado y ya está definido el proyecto”, adelantó el funcionario en declaraciones radiales.
El debate sobre la iniciativa generó expectativa en el ámbito político, sindical y previsional debido a las modificaciones que podrían implementarse en el sistema jubilatorio provincial y al impacto que podrían tener sobre trabajadores activos y futuros jubilados.
Bagnat destacó la “gradualidad” del proyecto
Consultado sobre los cambios respecto de los primeros lineamientos conocidos públicamente, Bagnat indicó que la propuesta incorporó definiciones más específicas luego de las reuniones mantenidas con distintos actores involucrados.
“El proyecto tiene aspectos más específicos que los que estaban en los vectores, con los márgenes que se han fijado después de todas estas reuniones de trabajo”, explicó.
En ese sentido, remarcó la importancia de la gradualidad en la aplicación de eventuales modificaciones. “Es muy importante que se entienda la gradualidad”, expresó el titular de la Caja de Jubilaciones.
“No se toca el recibo de sueldo de abril”
Frente a las críticas formuladas desde algunos sectores sindicales, que sostienen que la iniciativa afectaría derechos adquiridos, Bagnat aseguró que el proyecto no contempla cambios sobre haberes ya liquidados. “La foto del recibo de sueldo de un jubilado del mes de abril no se toca, no se va a tocar nada de ahí para atrás”, afirmó.
Según indicó, la intención del proyecto apunta a “corregir distorsiones de acá en adelante” y avanzar en la unificación de mecanismos que actualmente se encuentran “demasiado dispersos y descentralizados”.
El trámite legislativo y las posibles modificaciones
Respecto del tratamiento parlamentario, Bagnat evitó anticipar plazos concretos sobre una eventual aprobación antes del cierre del primer semestre del año. “No sé decir cómo va a evolucionar en la Legislatura y cómo va a ir sufriendo o no modificaciones”, manifestó el funcionario a Radio Plaza.
Finalmente, destacó que el proceso de discusión desarrollado durante los últimos dos meses fue “muy enriquecedor” y sostuvo que uno de los principales objetivos es evitar trasladar problemas mayores a las futuras generaciones de jubilados entrerrianos.