Los créditos para jubilados que se pueden tramitar en junio y cuánto cuestan

Los préstamos personales continúan siendo una de las alternativas más utilizadas por los jubilados que necesitan afrontar gastos imprevistos, realizar mejoras en sus viviendas, reorganizar sus finanzas o contar con un ingreso adicional para distintos proyectos.

Durante junio, varias entidades financieras mantienen líneas de crédito específicas para este sector, con montos que pueden alcanzar los 50 millones de pesos y plazos de devolución de hasta 72 meses. Sin embargo, las condiciones varían de acuerdo con cada banco y el perfil del solicitante.

Cuáles son los montos disponibles

Entre las opciones vigentes, el Banco Nación y el Banco Provincia cuentan con líneas que permiten solicitar hasta 50 millones de pesos para quienes perciben allí sus haberes previsionales. En tanto, otras entidades como BBVA ofrecen créditos de hasta 40 millones de pesos.

El Banco Ciudad también dispone de préstamos para jubilados con montos que pueden llegar a los 40 millones para quienes cobran en la entidad, aunque los límites disminuyen para clientes que perciben sus ingresos en otros bancos o para quienes no mantienen vínculo previo con la institución.

Además de los montos máximos, las entidades establecen requisitos vinculados a la capacidad de pago de cada solicitante y a los ingresos que percibe mensualmente.

Qué tasas se aplican

Uno de los aspectos más importantes al momento de evaluar un crédito es el costo financiero.

Actualmente, las tasas nominales anuales presentan diferencias significativas entre las entidades. El Banco Nación ofrece una tasa nominal anual del 56%, mientras que BBVA aplica una tasa del 70%.

Por su parte, el Banco Ciudad establece condiciones diferenciadas según el tipo de cliente, con tasas que parten desde el 65% para quienes cobran allí sus haberes y valores más elevados para el resto de los solicitantes.

En el caso del Banco Provincia, las tasas vigentes superan el 99% anual en algunas de las líneas destinadas a jubilados, especialmente en los créditos de mayor monto.

Cómo se realiza la solicitud

La mayoría de las entidades permite iniciar el trámite de forma completamente digital mediante aplicaciones móviles, plataformas de home banking o sitios web oficiales.

No obstante, quienes prefieran realizar consultas presenciales o recibir asesoramiento personalizado también pueden acercarse a las sucursales para iniciar la gestión.

Antes de avanzar con la contratación, especialistas recomiendan comparar las distintas propuestas disponibles, revisar las tasas de interés, el costo financiero total y el impacto que tendrá la cuota sobre los ingresos mensuales.

Qué tener en cuenta antes de pedir un préstamo

Los expertos sugieren que los jubilados analicen detenidamente la relación entre el monto solicitado y la capacidad de pago, especialmente en un contexto donde las tasas de interés continúan en niveles elevados.

También aconsejan prestar atención a los plazos de devolución y a los costos adicionales que puedan formar parte de la financiación.