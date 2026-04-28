Con uno menos, Boca empata sin goles con Cruzeiro por la Copa Libertadores

REDACCIÓN ELONCE
Con el objetivo de volver a sumar en condición de visitante, Boca enfrenta desde las 21:30 horas a Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026.
Boca enfrenta a Cruzeiro en Belo Horizonte desde las 21:30 horas de este martes, en el marco de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El club argentino llega como líder de la Zona D.
Seguí las incidencias del partido
16’ST: Cruzeiro se perdió el primer gol del partido
Tras un tiro de esquina de Matheus Pereira al corazón del área, Fabricio Bruno se despegó de la marca de Di Lollo y cabeceó absolutamente solo. Increíble el gol que dilapidó el conjunto local.
15’ST: doble cambio en Boca Juniors
Ingresan Nicolás Figal y Exequiel Zeballos en lugar de Tomás Aranda y Miguel Merentiel.
10’ST: Cruzeiro no puede generar peligro pese al hombre de menos de Boca Juniors
El conjunto local tiene dominio de la pelota, pero no lastima. El Xeneize juega con un esquema 4-4-1 y apuesta al contragolpe. Por el momento, sin situaciones de riesgo en el complemento.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Sin cambios en Boca Juniors, que juega con diez hombres por la expulsión de Adam Bareiro sobre el final de la primera parte.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
46 minutos: expulsado Adam Bareido
El delantero paraguayo, que ya estaba amonestado, recibió la segunda tarjeta luego de levantar el brazo para intentar cubrir la pelota e impactar con el mismo sobre el rostro rival.
38 minutos: Arroyo probó de media distancia
El futbolista del Cruzeiro intentó con una acción de pelota parada, pero su remate salió desviado.
31 minutos: Bareiro y Gerson chocan y el paraguayo reclamó infracción
El delantero de Boca Juniors reclamó una agresión en su rostro, que el árbitro desestimó.
28 minutos: amarilla para Fágner
El defensor es el segundo amonestado en el Cruzeiro, tras una durísima entrada sobre Tomás Aranda.
25 minutos: Kaio Jorge es amonestado en Cruzeiro
El delantero brasileño barrió ante el despeje del arquero Brey y golpeó el tobillo del futbolista de Boca Juniors. El árbitro uruguayo Esteban Ostojich no dudó y le mostró la amarilla.
22 minutos: pausa de rehidratación
En un primer tiempo friccionado, no hay situaciones claras y dominio claro de algún equipo.
13 minutos: buen contragolpe de Boca Juniors
Tras una barrida de corte de Ayrton Costa, Tomás Aranda habilitó perfecto a Miguel Merentiel, quien picó en soledad y buscó a Bareiro por el centro del área. Sin embargo, la pelota se fue larga.
6 minutos: amarilla para Leandro Paredes
Tras chocar con Matheus Pereira, el capitán de Boca Junior empuja al 10 de Cruzeiro y se gana la primera tarjeta del partido.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Gerson, Lucas Romero, Christian; Arroyo, Kaio Jorge y Matheus Pereira. DT: Artur Jorge.
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.