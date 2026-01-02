Colonia Tech 2026: expectativas y récord de participantes en su segunda edición

La capital entrerriana consolida su perfil de "ciudad inteligente" con dos anuncios clave que combinan educación, tecnología y modernización administrativa. Emanuel Orzuza, coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital de la Municipalidad, brindó detalles a Elonce sobre la segunda edición de la Colonia Tecnológica y los objetivos de despapelización para este 2026.

Aprender tecnología cuidando el río

La Colonia Tecnológica "Guardianes del Río" arranca el 13 de enero su segunda edición en la ciudad de Paraná con el objetivo de combinar herramientas tecnológicas y conciencia ambiental, especialmente en torno al cuidado del río Paraná. Orzuza destacó que este proyecto busca enseñar a los más jóvenes a cuidar el entorno natural mientras aprenden sobre tecnología. “Es una colonia diferente, que busca que los chicos aprendan jugando y sobre todo desarrollen habilidades como el pensamiento computacional y el trabajo en equipo”, comentó Orzuza.

Esta nueva edición ya superó todas las expectativas. Desde su lanzamiento este martes, los cupos se agotaron rápidamente. “Los chicos están muy entusiasmados, y hemos ampliado la base de inscripción, llegando a más de 270 participantes”, explicó Orzuza. La colonia se llevará a cabo en tres grupos de edad (de 6 a 8, de 9 a 11, y de 12 a 14 años) y abarcará varios aspectos, desde conocer el río Paraná y su fauna, hasta desarrollar proyectos tecnológicos relacionados con el ambiente. “Cada grupo va a tener un mapa de actividades con desafíos a superar, como si fuera un juego, y a medida que los completan, van ganando pines como recompensa”, añadió el coordinador.

Un enfoque lúdico para aprender sobre el medio ambiente

El tema central de esta edición será la protección ambiental, especialmente centrada en el río Paraná, un recurso vital para la región. Los niños aprenderán sobre el ecosistema local a través de actividades interactivas y prácticas que los desafiarán a pensar de manera creativa y cooperativa. “Queremos que los chicos se conviertan en verdaderos Guardianes del Río, que comprendan la importancia de la biodiversidad del río y cómo pueden contribuir a su conservación”, señaló Orzuza. Además, como novedad este año, se incorporarán nuevas herramientas, como las placas microbit, que permitirán a los más grandes explorar la programación y la tecnología aplicada al cuidado del medio ambiente.

El enfoque de la colonia no solo se limita a la enseñanza de la tecnología, sino que también busca promover un sentido de comunidad y pertenencia. Orzuza destacó que la colaboración entre los chicos y el acompañamiento de sus familias es clave para el éxito de este tipo de iniciativas. “El apoyo de las familias es fundamental. Al final del curso, se organizan actividades de cierre donde los chicos muestran lo que aprendieron, y se puede ver cómo crecen en su desarrollo personal y en su relación con la tecnología y el entorno”, comentó el coordinador.

Una colonia gratuita

Se trata de una propuesta gratuita, lo que permite la participación de todos los chicos interesados sin importar su situación económica. “Es una apuesta importante de la Municipalidad para democratizar el acceso a la tecnología y la educación ambiental”, afirmó Orzuza. Además, la colonia también se distingue por su enfoque en la inclusión y la diversidad, permitiendo que los participantes, sin importar su nivel previo de conocimiento tecnológico, encuentren un espacio para desarrollarse y aprender.

Este año, el desafío será aún mayor, ya que la colonia incluirá actividades como la programación de robots y el diseño de proyectos sustentables, con un fuerte enfoque en la creatividad y el trabajo en equipo. “Cada chico tendrá la oportunidad de validar sus habilidades, y todo se hará en un entorno de aprendizaje colaborativo y ameno”, explicó Orzuza, quien resaltó que el equipo docente está compuesto por profesionales capacitados que han estado trabajando en el diseño de las actividades durante meses.

Hacia el "papel cero": el sistema de tramitación inteligente

Más allá de la formación de los más jóvenes, el municipio apunta a una reforma estructural de su administración. Tras haber logrado la digitalización total de la licencia de conducir, el próximo paso es la eliminación definitiva del soporte papel en todas las áreas.

"En este año de gestión planteamos un sistema de tramitación digital con un equipo de desarrollo propio, donde se elimina el papel en 100%", adelantó el funcionario.

Emanuel Orzuza: Expectativas por la Colonia Tech 2026 en el distrito del conocimiento

Orzuza destacó que este proceso cuenta con un riguroso respaldo técnico y legal: "Nuestros funcionarios ya se capacitaron en firma digital. No nos gusta solo decir que ya la tenemos; queremos generar soluciones de impacto hacia el vecino para desburocratizar, simplificar y transparentar la administración pública en general".

El desarrollo, realizado íntegramente por personal municipal, busca replicar el modelo exitoso de las licencias de conducir, un trámite que hoy está "completamente despapelizado y validado". Con estas medidas, Paraná busca no solo agilizar la respuesta al ciudadano, sino también reducir el impacto ambiental y los costos operativos del Estado local.