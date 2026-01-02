Cómo anotarse en la colonia tecnológica destinada a niños de hasta 14 años

Bajo el lema “Guardianes del río”, la segunda edición de la colonia inició sus inscripciones para niños de 6 a 14 años. Hay 200 cupos disponibles.
Abrieron las inscripciones para participar de la colonia tecnológica 2026 en el Distrito del Conocimiento de la municipalidad de Paraná. Bajo el lema “Guardianes del río”, la propuesta está destinada a niños de 6 a 14 años.
Las inscripciones se pueden realizar a través del portal Mi Paraná hasta agotar los 200 cupos disponibles.
Bajo el lema “Guardianes del Río” se buscará integrar herramientas tecnológicas para la comprensión y protección del ecosistema del Río Paraná. Bajo la metodología STEAM se promueve el aprendizaje activo y la resolución de problemas mediante la integración de la Ciencia, la Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.
La propuesta pedagógica de este año busca que los participantes no sean meros consumidores de tecnología, sino "Exploradores" capaces de aportar soluciones reales a desafíos ambientales. Mediante la combinación de actividades digitales y recreativas, la Colonia garantiza un equilibrio entre el pensamiento computacional y la experimentación concreta.
Inscripciones
Las inscripciones se realizan dentro del portal ciudadano Mi Paraná (mi.parana.gob.ar) dentro de la pestaña “Innovación" se debe acceder a "Distrito del Conocimiento”. El proceso es de paso único, por lo que una vez completado el formulario y adjuntada la documentación necesaria queda confirmado el lugar para participar de la propuesta.
Modalidad
La colonia se desarrollará desde el martes 13 de enero al jueves 12 de febrero con un encuentro semanal de dos horas por cada grupo, turno mañana y turno tarde, segmentados por franjas etarias para garantizar un desarrollo pedagógico adecuado.
- Exploradores del Curupí (6 a 8 años): Foco en la observación, el descubrimiento y el planteo de preguntas iniciales.
- Exploradores del Ceibo (9 a 11 años): Etapa centrada en el diseño, la construcción de prototipos y la mejora de soluciones.
- Exploradores del Irupé (12 a 14 años): Espacio de pensamiento crítico, análisis de impacto ambiental y desarrollo sostenible.
El encuentro final de cierre y entrega de certificados será el viernes 20 de febrero.