La reacción de Lali a la participación de Milei junto al Chaqueño en Jesús María

La cantante Lali Espósito sumó un nuevo capítulo a la polémica al ironizar sobre la presencia del presidente Javier Milei en el Festival de Jesús María, en Córdoba, donde el mandatario subió al escenario y cantó junto al Chaqueño Palavecino.

“Que sorpresa. Que alegría. Larga vida a los festivales populares!”, escribió la cantante en un tuit publicado este sábado por la madrugada. Con este mensaje, Espósito adaptó su tuit más recordado, “Qué peligroso, qué triste”, que había escrito tras las últimas elecciones presidenciales.

En esta oportunidad, Lali dirigió su ironía a la participación del Presidente en el festival cordobés, donde incluso interpretó “Amor Salvaje” junto al referente del folclore argentino.

"Jesús María": Por la llegada de Javier Milei al Festival Nacional de Doma y Folklore durante la presentación del Chaqueño Palavecino pic.twitter.com/7oKAiNzkdk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2026

La presencia de Milei en el Festival

“Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó Milei este viernes, antes de subir al escenario. Además, puso en valor al festival porque “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

Como parte de su discurso, Milei mostró su agradecimiento al electorado cordobés al destacar: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”.

La gratitud mostrada por el presidente fue correspondida por el propio festival, que colocó una pantalla especial, para agradecer su presencia. “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, rezaba el mensaje en letras blancas, sobre un fondo oscuro.

No obstante, el momento más impactante de la noche llegó con un pedido especial que el jefe de Estado le hizo al cantante. “Chaqueño, te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por córdoba? Amor salvaje”, gritó con emoción, a la vez que el público celebraba la solicitud.

“Oh, me va a hacer que lo cante antes. ¿Lo querés cantar conmigo?“, manifestó el cantante. Aunque, en principio, Milei se había negado a subir al escenario porque consideró que ”no le da el piné“, porque se consideraba un ”amateur". Y remarcó: “Usted es un grande, yo solo un admirador”.

El presidente participó de la edición número 60 del tradicional festival cordobés

A pesar de esta respuesta, el Chaqueño Palavecino le insistió en que, al menos, suba al escenario y lo acompañe mientras cantaba. “Venga, venga. Vamos a poner la letra ahí para que cante. Canta rock, canta las de Favio, ¿cómo no va a cantar con el Chaqueño?”, expresó antes de saludar con un abrazo al mandatario.

Finalmente, el líder libertario se animó a entonar las estrofas del clásico del folklore. Incluso, el cantor le cedió la oportunidad de interpretar el puente de la canción. “¡Bien! Aprobado", calificó a la interpretación presidencial, quien agradeció al bromear: “Muchas gracias a todos y gracias por permitirme arruinar el tema”.

De esta manera, Milei se convirtió en el tercer presidente en asistir al Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Antes que el libertario, los que dieron el presente en la ciudad cordobesa fueron Mauricio Macri, durante la edición de 2017, y Néstor Kirchner, cuando pasó por el evento organizado en 2004.