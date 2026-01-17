Milei subió al escenario de Jesús María y cantó junto al Chaqueño Palavecino

El Presidente sorprendió en Jesús María al subir al escenario con el Chaqueño Palavecino, cantar Amor Salvaje y agradecer a Córdoba en la edición aniversario del festival.
En el marco de la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, el presidente Javier Milei fue protagonista de una noche marcada por gestos políticos y referencias a la tradición popular. El mandatario asistió al histórico evento y sorprendió al público al compartir el escenario con Chaqueño Palavecino, con quien interpretó fragmentos de la canción Amor Salvaje.
Milei llegó al anfiteatro José Hernández acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y fue recibido con aplausos por el público. Desde el escenario, Palavecino le dio la bienvenida y destacó la presencia del jefe de Estado en una de las fiestas populares más importantes del país.
Antes del momento musical, el Presidente tomó el micrófono para agradecer el respaldo recibido en Córdoba durante las elecciones. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”, expresó, y añadió que su presencia en el festival respondió al deseo de cumplir con ese reconocimiento. También valoró el significado cultural del evento y sostuvo que este tipo de celebraciones “ponen en valor nuestras tradiciones y nos representan ante el mundo”.
El instante más comentado de la noche se produjo cuando Milei, desde la platea, pidió escuchar Amor Salvaje. Tras la invitación del cantante salteño para subir al escenario, el mandatario dudó en un primer momento, aunque finalmente aceptó y cantó parte del estribillo y el puente de la canción. Al finalizar, Palavecino celebró la participación con un elogio y la aprobación del público.
"Amor Salvaje":
Porque Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en #JesúsMaría pic.twitter.com/YFZTyiKlrv— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2026
Con su presencia en Jesús María, Milei se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir al tradicional festival, después de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017. La escena combinó música, política y tradición en una de las noches más destacadas del festival.