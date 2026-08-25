Murió Max Higgins, el empresario jamaiquino que prometió construir el “Disney argentino”

Max Higgins, el empresario jamaiquino que había prometido construir el denominado “Disney argentino”, fue encontrado muerto este martes en la vía pública de la localidad de Libertad, partido bonaerense de Merlo. Su cuerpo se encontraba sobre un colchón, cerca de una parada de colectivos ubicada en la avenida Bella Vista al 5600.

Vecinos advirtieron que el hombre permanecía inmóvil y aparentemente no respiraba, por lo que dieron aviso al sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que Higgins había fallecido, según publicó Minutouno.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. Aunque la hipótesis inicial apuntó a una muerte por causas naturales, la Justicia aguardaba los resultados de la autopsia para establecer con precisión qué había provocado el deceso.

La investigación por la muerte de Max Higgins

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nº 3 de Morón, encabezada por la fiscal Valeria Courtade. La funcionaria judicial ordenó el traslado del cuerpo a la morgue para la realización de los estudios forenses correspondientes.

Mientras avanzaba la investigación, las autoridades también intentaban localizar a familiares o allegados que pudieran reconocer formalmente el cuerpo y hacerse cargo de los restos.

En los últimos años, Higgins había sido visto viviendo en situación de calle. Su realidad contrastaba con la imagen pública que había construido al llegar a la Argentina, cuando se presentaba como un poderoso empresario del mundo del entretenimiento y aseguraba disponer de grandes inversiones.

El proyecto que lo vinculó con Maradona

El nombre de Higgins adquirió notoriedad a partir de World Football Idol, un espectáculo que buscaba descubrir nuevos talentos del fútbol. El ciclo contó con la participación de Diego Maradona y Sergio Goycochea, mientras que Gabriel Batistuta también estuvo vinculado con algunas de las actividades.

Por sus diferentes ediciones pasaron artistas nacionales e internacionales, entre ellos Los Nocheros, Miranda!, Soledad Pastorutti, Gloria Gaynor y Duran Duran. Pese al despliegue de figuras y a la difusión alcanzada, la propuesta no obtuvo los resultados comerciales anunciados.

Higgins solía presentarse públicamente como “el rey del entretenimiento” y aparecía rodeado de celebridades, vehículos de alta gama y grandes producciones. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a conocerse cuestionamientos sobre sus emprendimientos y su verdadera capacidad económica.

La promesa del “Disney argentino”

En 2007, Higgins llegó a San Pedro con un proyecto que generó una fuerte expectativa: construir un parque temático sobre un predio de alrededor de 130 hectáreas. La propuesta fue difundida como una inversión estadounidense que transformaría la actividad turística y crearía cientos de puestos de trabajo.

El empresario utilizó el nombre de Walt Disney para promocionar la iniciativa, pero The Walt Disney Company negó cualquier relación con el proyecto y cuestionó el empleo no autorizado de su marca. El complejo nunca se construyó y la causa iniciada por la compañía terminó años después con un sobreseimiento por prescripción.

Luego surgieron denuncias y reclamos vinculados con los fondos aportados para sus diferentes iniciativas. Algunas publicaciones compararon la captación de inversores con un esquema Ponzi, aunque esas acusaciones deben entenderse como señalamientos periodísticos y testimonios atribuidos, no como una condena judicial firme.

Su exesposa, Sandra Zapata, también había difundido acusaciones sobre supuestos antecedentes de Higgins en Estados Unidos e Inglaterra relacionados con cheques sin fondos. Tras el derrumbe de sus proyectos, el empresario perdió su posición económica y terminó viviendo en la calle. Su muerte cerró una historia marcada por promesas millonarias, espectáculos con figuras internacionales y emprendimientos que nunca llegaron a concretarse.