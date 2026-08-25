Hombre fue atropellado por un caballo mientras festejaba el triunfo de su equino: video

Un hombre fue atropellado por un caballo tras ingresar a la pista para celebrar la victoria de su ejemplar. Sufrió fracturas y traumatismos, aunque permanecía fuera de peligro. El momento quedó registrado en video.
Un hombre fue atropellado por un caballo durante una jornada de turf desarrollada en el Hipódromo de Camba Paso, en el departamento Concordia. El accidentado fue Hugo Quiroz, propietario del ejemplar ganador, quien ingresó a la pista para festejar antes de que todos los competidores terminaran el recorrido.
El episodio ocurrió luego de la victoria de “Maníaco”, que se impuso en una competencia de cuatro potrillos. El equino consiguió una importante ventaja desde la apertura de las gateras y se mantuvo al frente hasta cruzar la meta.
Tras observar el triunfo, Quiroz bajó a la pista para celebrar. Sin embargo, otro caballo que todavía se encontraba en carrera avanzó por el sector y lo embistió violentamente, sin que el jinete pudiera evitar el impacto.
Las lesiones que sufrió tras el impacto
A raíz del fuerte golpe, el hombre sufrió una fractura de fémur, una lesión en la rodilla y traumatismos en la zona lumbar, según se informó posteriormente.
Quiroz, reconocido dentro del ambiente turfístico de la región, recibió asistencia y posteriormente quedó internado en un centro de salud debido a la gravedad de las lesiones.
Familiares indicaron que, pese a las fracturas y los golpes sufridos, permanecía fuera de peligro. La secuencia del accidente quedó registrada en un video que mostró el momento en el que el caballo lo atropelló en plena pista.