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Deportes Fecha 7

Boca no pasa del empate ante Lanús en La Bombonera

Con Leandro Paredes en el banco de suplentes, Boca enfrenta desde las 21:30 horas a Lanús en el estadio Alberto J. Armando. Seguí las incidencias del partido.

28 de Agosto de 2026
Boca juega ante Lanús.
Boca juega ante Lanús. Foto: La Nación.

Con Leandro Paredes en el banco de suplentes, Boca enfrenta desde las 21:30 horas a Lanús en el estadio Alberto J. Armando. Seguí las incidencias del partido.

Boca se mide ante Lanús desde las 21:30 horas de este viernes en La Bombonera, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.

 

El Xeneize viene de empatar en su última presentación en condición de visitante ante Racing Club 1 a 1 en Avellaneda, donde Miguel Ángel Merentiel marcó el gol. Por el momento, se encuentra fuera de la zona de clasificación.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

60 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!

El volante central sumará media hora después de perderse dos partidos por lesión. Ingresó en lugar de Camilo Rey Domenech. Además, el Vasco Arruabarrena decidió dos modificaciones más: Sebastián Villa y Enner Valencia por Alan Velasco y Miguel Merentiel.

 

58 MINUTOS: ¡MONTERO EVITÓ EL PRIMER GOL DE LANÚS!

El arquero se mostró seguro para contener un disparo de Peña Biafore sin dar rebote.

 

55 minutos: inicio deslucido del complemento

Boca Juniors sufre la ausencia de Leandro Paredes (está en el banco) porque no tiene generación de juego en la mitad de la cancha y Lanús perdió la frescura del primer tiempo.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Lanús: Alan Wlk por Yoshan Valois.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

43 minutos: Carlos Izquierdoz, segundo amonestado del encuentro

El zaguero central de Lanús derribó a Milton Delgado y cortó un ataque de Boca Juniors.

 

33 minutos: Lanús busca recuperar el control de la pelota

El Granate quiere volver a tener el dominio del balón como al inicio de la etapa, pero exhibe muchas deficiencias para pisar el área de Álvaro Montero.

 

 

23 minutos: Velasco acarició el primero

El atacante aprovechó un centro para finalizar la jugada con un cabezazo de arremetida en el área, pero el balón salió a centímetros del palo izquierdo de Losada.

 

18 minutos: respondió Boca Juniors

Leonel Flores enganchó desde la derecha al medio y realizó un zurdazo desviado por un contrincante al córner.

 

 

16 minutos: la tercera no fue la vencida para el Granate

Dylan Aquino pasó a dos rivales en el área y sacudió un derechazo que salió cerca del arco de Nahuel Losada.

 

15 minutos: segundo intento de Lanús

Dylan Aquino probó de larga distancia con un disparo frontal que se perdió por encima del travesaño.

 

 

12 minutos: Leonel Flores, primer amonestado del partido

El atacante de Boca Juniors recibió la tarjeta por una dura infracción sobre Sasha Marcich.

 

 

11 minutos: partido parejo en La Boca

Ambos equipos se reparten la pelota lejos de las áreas.

 

1 MINUTO: ¡PEÑA BIAFORE ESTRELLÓ UN CABEZAZO EN EL TRAVESAÑO!

El ex River Plate llegó muy libre al área para realizar un testazo rechazado por el parante superior de Montero.

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

 

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Temas:

Boca Lanús Torneo Clausura
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