Boca no pasa del empate ante Lanús en La Bombonera

Con Leandro Paredes en el banco de suplentes, Boca enfrenta desde las 21:30 horas a Lanús en el estadio Alberto J. Armando. Seguí las incidencias del partido.
Boca se mide ante Lanús desde las 21:30 horas de este viernes en La Bombonera, en el marco de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026.
El Xeneize viene de empatar en su última presentación en condición de visitante ante Racing Club 1 a 1 en Avellaneda, donde Miguel Ángel Merentiel marcó el gol. Por el momento, se encuentra fuera de la zona de clasificación.
Seguí las incidencias del partido:
60 MINUTOS: ¡ENTRÓ LEANDRO PAREDES!
El volante central sumará media hora después de perderse dos partidos por lesión. Ingresó en lugar de Camilo Rey Domenech. Además, el Vasco Arruabarrena decidió dos modificaciones más: Sebastián Villa y Enner Valencia por Alan Velasco y Miguel Merentiel.
58 MINUTOS: ¡MONTERO EVITÓ EL PRIMER GOL DE LANÚS!
El arquero se mostró seguro para contener un disparo de Peña Biafore sin dar rebote.
55 minutos: inicio deslucido del complemento
Boca Juniors sufre la ausencia de Leandro Paredes (está en el banco) porque no tiene generación de juego en la mitad de la cancha y Lanús perdió la frescura del primer tiempo.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Un cambio en Lanús: Alan Wlk por Yoshan Valois.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 minutos: Carlos Izquierdoz, segundo amonestado del encuentro
El zaguero central de Lanús derribó a Milton Delgado y cortó un ataque de Boca Juniors.
33 minutos: Lanús busca recuperar el control de la pelota
El Granate quiere volver a tener el dominio del balón como al inicio de la etapa, pero exhibe muchas deficiencias para pisar el área de Álvaro Montero.
JUGADÓN DE AQUINO Y LANÚS CERCA DEL 1-0 ANTE BOCA El electrizante jugador del Grana armó una buena jugada y el remate se fue cerca. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ejQtIajcxI— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
23 minutos: Velasco acarició el primero
El atacante aprovechó un centro para finalizar la jugada con un cabezazo de arremetida en el área, pero el balón salió a centímetros del palo izquierdo de Losada.
18 minutos: respondió Boca Juniors
Leonel Flores enganchó desde la derecha al medio y realizó un zurdazo desviado por un contrincante al córner.
16 minutos: la tercera no fue la vencida para el Granate
Dylan Aquino pasó a dos rivales en el área y sacudió un derechazo que salió cerca del arco de Nahuel Losada.
15 minutos: segundo intento de Lanús
Dylan Aquino probó de larga distancia con un disparo frontal que se perdió por encima del travesaño.
JUGADÓN DE AQUINO Y LANÚS CERCA DEL 1-0 ANTE BOCA El electrizante jugador del Grana armó una buena jugada y el remate se fue cerca. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ejQtIajcxI— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
12 minutos: Leonel Flores, primer amonestado del partido
El atacante de Boca Juniors recibió la tarjeta por una dura infracción sobre Sasha Marcich.
11 minutos: partido parejo en La Boca
Ambos equipos se reparten la pelota lejos de las áreas.
1 MINUTO: ¡PEÑA BIAFORE ESTRELLÓ UN CABEZAZO EN EL TRAVESAÑO!
El ex River Plate llegó muy libre al área para realizar un testazo rechazado por el parante superior de Montero.
TRAVESAÑO DE PEÑA BIAFORE PARA LANÚS El mediocampista del Granate estuvo cerca de convertir en la primera del partido. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YbtDG3soHq— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Jagger Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.