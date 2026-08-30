Patronato pierde 1-0 con Almagro por la fecha 27 de la Primera Nacional

Luego del triunfo del miércoles ante Atlanta, Patronato va en búsqueda de otra victoria en Paraná. Seguí las incidencias del partido.
Patronato enfrenta este domingo desde las 15:30 horas en el estadio Presbítero Bartolomé Grella a Almagro, en el marco de la fecha 27 de la Primera Nacional. Seguí los detalles minuto a minuto por La Cadena Entrerriana del gol, que se emite por Elonce Radio & Stream FM 98.7.
El elenco de Marcelo Fuentes viene de cortar una extensa racha sin triunfos al derrotar 2-0 a Atlanta el pasado miércoles.
El elenco visitante, en cambio, tiene 31 puntos y también quiere escaparle al descenso. Viene de empatar sin goles frente a Colegiales en su última presentación.
Seguí las incidencias del partido
Primeros minutos muy criteriosos de Patronato, que controla el balón y busca sacar ventaja en la primera mitad en el Grella.
Marchioni pateó al arco para la visita, rebotó en la mano de un jugador de Patronato y el árbitro sancionó penal.
Joel Orlando se hizo cargo de la pena máxima, pero Alan Sosa le contuvo el penal bajo y sin fuerza que iba a su izquierda.
BIEN ALAN🧤 pic.twitter.com/4efDlBSDTq— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) August 30, 2026
Augusto Picco tuvo que salir unos minutos producto de un golpe que recibió en la mitad de la cancha.
A los 20 minutos, Patronato llenó de centros el área de Almagro y, tras un rechace, Juan Salas peleó y se metió en el área cuando fue derribado dentro del área. El árbitro sancionó penal.
A los 21 minutos, Valentín Pereyra se hizo cargo de la pena máxima. De zurda, no cruzó su remate y el arquero Emiliano González adivinó la intención y a mano cambiada evitó la caída de su arco. Por el momento, sigue 0 a 0.
"Emiliano González" Porque le atajó el penal al jugador de Patronato. https://t.co/1pcboxZHDC pic.twitter.com/7NKzfVbjYF— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026
Ambos equipos se disputan la posesión del balón, aunque por el momento reina la imprecisión en los pases y la determinación en el último tramo del ataque.
A los 41 minutos, Augusto Picco se tuvo fe desde más de 25 metros y su remate se fue por arriba del travesaño.
Ya en tiempo de descuento, un mal pase de Juan Salas obligó a la salida de Alan Sosa para evitar el gol de Almagro. Afortunadamente, logró ganar el duelo el guardameta local.
Facundo de la Vega fue amonestado en la visita tras una infracción sobre Augusto Picco en territorio local.
Casi llega la primera emoción del partido tras un gran giro de Facundo de la Vega y un pase preciso a Bustamante, que buscó cruzar su remate y la pelota se fue afuera del arco.
Un centro rasante de Cortés casi termina en gol de Patronato. Por ahora, sigue sin goles el encuentro.
Gran jugada colectiva de Almagro para abrir el partido. Un gran pase para el lateral Tolosa le permitió tirar un centro al corazón del área chica. Ahí estaba Orlando, que se sacó la mufa tras el penal errado. En 10 minutos, Almagro le gana a Patronato.
Patronato no encuentra el balón y sumó amonestados en pocos minutos: primero fue Santiago Piccioni y luego el chileno Brandon Cortés.
A los 20 minutos, Cortés encontró un rechace en el corazón del área grande y remató al arco, aunque su disparo se fue por arriba del travesaño.
Formaciones confirmadas
Patronato: Alan Sosa; Juan Salas, Gabriel Díaz, Santiago Piccioni, Facundo Heredia; Gonzalo Salega, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Diego Armando Díaz.
Almagro: Emiliano González; Joaquín Flores, Santiago Chamorro, Brian Negro, Nicolás Tolosa; Jeremías Bustos, Julián Marchioni, Joel Orlando, Tobías Macies; Franco Bustamante y Facundo de la Vega.