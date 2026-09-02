AeroMundo cumple 31 años: la historia del programa que convirtió la pasión por la aviación en una misión

REDACCIÓN ELONCE
AeroMundo cumple 31 años este 2 de septiembre. Nacido en 1995 como un espacio televisivo de Elonce sobre aeromodelismo, el proyecto atravesó tres décadas difundiendo la aviación, los aerodeportes y las historias de sus protagonistas.
AeroMundo cumple 31 años este 2 de septiembre y celebra más de tres décadas dedicadas a comunicar y acercar la aviación y los aerodeportes al público. El proyecto nació en 1995 en la televisión abierta de Paraná y, con el paso del tiempo, evolucionó hasta convertirse en un medio especializado que también extendió sus contenidos al ámbito digital.
La historia comenzó por iniciativa de Ernesto Rubén Finucci, “El Finu”, quien incorporó un pequeño segmento dedicado al aeromodelismo dentro del programa televisivo Bienvenidos al tren, conducido por Eduardo Kloster. Aquella propuesta despertó interés y las autoridades de Canal 4 (Cablevideo) decidieron avanzar con un programa propio.
Así, el 2 de septiembre de 1995 se emitió por primera vez AeroMundo. Desde entonces, sus cámaras recorrieron aeroclubes, brigadas aéreas, aeropuertos, pistas, hangares, festivales, encuentros y competencias para registrar no solamente aeronaves, sino también las historias de pilotos, instructores, mecánicos, aeromodelistas e instituciones.
Una misión que atravesó generaciones
Desde sus comienzos, el espacio se propuso hablar tanto para quienes conocían la actividad como para aquellos que nunca se habían acercado al mundo aeronáutico. La intención fue despertar curiosidad y mostrar que detrás de un avión existen tecnología, historia, formación, trabajo, deporte, turismo, investigación y, fundamentalmente, personas.
La continuidad familiar también se convirtió en una característica del proyecto. Maxi Bersier estuvo vinculado al programa desde su infancia y, con los años, asumió su conducción para continuar el camino iniciado por su abuelo, “El Finu”.
Ese legado permaneció presente durante las diferentes etapas del ciclo que se emite por Elonce. Según se destaca en la reseña por el aniversario, el trabajo mantuvo como pilares la dedicación, el esfuerzo y el compromiso con la divulgación de la actividad aérea.
Malvinas y el vínculo con la Fuerza Aérea
Entre los capítulos que marcaron la trayectoria se encuentra la cobertura vinculada con la Gesta de Malvinas y el reconocimiento a los Veteranos de Guerra y a los 55 integrantes de la Fuerza Aérea Argentina que murieron durante el conflicto del Atlántico Sur.
Para AeroMundo, esa tarea buscó trascender las historias de aeronaves para poner el foco en quienes participaron del conflicto, sus familias, quienes regresaron y aquellos que murieron en las islas. La intención fue mantener viva esa memoria y transmitirla a nuevas generaciones.
La relación con la Fuerza Aérea Argentina también atravesó las tres décadas del programa. Sus unidades, sistemas de armas, aeronaves, integrantes y misiones protagonizaron numerosas coberturas periodísticas realizadas por el espacio.
Reconocimientos a una extensa trayectoria
Ese vínculo tuvo reconocimientos institucionales. Tanto Finucci como Bersier recibieron la distinción “Amigo de la Fuerza Aérea Argentina”, mientras que “El Finu” fue distinguido además con la “Cruz al Mérito Newberiano” por su trabajo destinado a generar conciencia aeronáutica.
AeroMundo también recibió el Primer Premio Nacional a la Excelencia en Comunicación Social y el Premio Planeta Azul 2007/08. Además, fue ternado en diferentes oportunidades como Mejor Programa Deportivo en distinciones de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones y los Premios ETER.
Más allá de los reconocimientos, el proyecto consideró como principal logro haber sostenido durante 31 años un espacio especializado en una temática que habitualmente tiene una presencia limitada en medios de comunicación, pero que tiene su espacio en Elonce.
De la televisión al mundo digital
AeroMundo también atravesó una profunda transformación tecnológica. Cuando comenzó en 1995 no existían redes sociales ni las actuales plataformas digitales, por lo que la televisión constituía el principal canal para llegar al público.
Con el transcurso de los años, el proyecto incorporó nuevos formatos y herramientas. Aunque la televisión continuó formando parte de su identidad, sumó fotografías, videos, entrevistas y noticias digitales para ampliar el alcance de sus contenidos.
En ese proceso nació AeroMundoWEB, concebido como una evolución del programa original. A pesar del cambio de plataformas, el objetivo se mantuvo: “comunicar, informar, divulgar y generar pasión por la aviación”.
Una historia que sigue volando
A 31 años de aquella primera emisión, el proyecto busca continuar acompañando las transformaciones de la aviación argentina, desde la incorporación de nuevas aeronaves y tecnologías hasta la formación de pilotos, la industria, la infraestructura aeroportuaria y la evolución de los aerodeportes.
El desafío también pasa por mantener aquella pasión inicial que llevó a “El Finu” a imaginar que un pequeño espacio de aeromodelismo podía convertirse en un programa televisivo y que luego impulsó a Bersier a continuar ese legado en Elonce.
“Todavía quedan aeropuertos por recorrer, aviones por conocer, pilotos por entrevistar, historias por descubrir”, resume el texto aniversario. Después de 31 años, AeroMundo mantiene como compromiso contar la aviación, acercarla a la sociedad, poner en valor a sus protagonistas y conservar la pasión por volar.