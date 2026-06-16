Fotógrafo paranaense viajó para cubrir el Mundial y contó cómo lo vive desde adentro

REDACCIÓN ELONCE
Mientras la Selección Argentina se prepara para su debut mundialista en Kansas, Estados Unidos, un entrerriano también forma parte de la cita internacional. Se trata del fotógrafo paranaense Jano Colcerniani, quien llegó acreditado para cubrir el torneo y compartió sus primeras impresiones.
Mientras la Selección Argentina se prepara para su debut mundialista en Kansas, Estados Unidos, un entrerriano también forma parte de la cita internacional. Se trata del fotógrafo paranaense Jano Colcerniani, quien llegó acreditado para cubrir el torneo y compartió sus primeras impresiones sobre la organización, los costos y la experiencia de trabajar junto a colegas de todo el mundo.
En diálogo con Elonce, Colcerniani explicó que los controles de seguridad son uno de los aspectos más rigurosos del certamen. “A los fotógrafos nos piden estar cuatro horas antes. Nos revisan todo. Para la conferencia de prensa de Scaloni, cuando entramos al estadio, nos miraban todo. Era peor que un aeropuerto”, relató.
Según explicó, los controles se realizan en varias etapas y alcanzan a todos por igual. “Nadie sabe quién es quién. La revisación es para todos”, señaló.
Pese a tratarse de un torneo desarrollado en Estados Unidos, Colcerniani reconoció que encontró algunas falencias que no esperaba. “Me interesaba venir a trabajar a un país teóricamente de primer mundo, con toda la tecnología que hay acá. Ayer no andaba el wifi, no andaba el aire acondicionado. Era medio cómico”, comentó.
El fotógrafo explicó que muchos profesionales debieron recurrir a sus propios datos móviles para poder enviar material. “Me llamó la atención que la mayoría de la gente viene sin datos a trabajar porque está acostumbrada a que el servicio sea excelente, y no era tan bueno”, afirmó.
Más allá de la cobertura deportiva, Colcerniani aseguró que uno de los grandes atractivos de este Mundial es la posibilidad de intercambiar experiencias con colegas de distintas partes del mundo. “A mí me gusta mucho aprender, principalmente de los fotógrafos que trabajan en agencias, que para mí son unos genios. Son Messi directamente ellos”, expresó.
En ese sentido, destacó que aprovecha cada oportunidad para observar métodos de trabajo, conversar y conocer nuevas herramientas tecnológicas.
Durante los primeros días de cobertura, una de las imágenes que capturó tuvo una repercusión especial. “Me mandaron unos mensajes por la foto que subí de Messi. La vieron y gustó. Me puse contento. No sé si por quedar bien, pero me mandaron unas felicitaciones”, contó entre risas.
Un Mundial para pocos bolsillos
Colcerniani llegó a Estados Unidos una semana antes del debut argentino. Primero pasó por Miami y luego se trasladó a Kansas. Desde allí remarcó el fuerte impacto económico que implica asistir al torneo. “Esto es un Mundial hiper, re contra caro”, aseguró.
Según detalló, los mayores gastos se concentran en alojamiento y transporte aéreo. “La diferencia está en los hoteles y en los pasajes. Todo es carísimo”, explicó.
Kansas se tiñe de celeste y blanco
A medida que se acerca el debut de la Selección, la presencia argentina en la ciudad comenzó a multiplicarse. “Hoy hay muchos argentinos, muchos, muchos”, describió. Incluso reveló que el hotel donde se aloja gran parte de la organización está colmado de compatriotas. “Entré y estaba lleno de argentinos. Lleno, lleno. Es un hotel gigante y está repleto”, relató.
Además, destacó la emoción que le genera encontrarse con familias enteras que hicieron el esfuerzo para acompañar al equipo nacional. “Yo envidio a la gente que viene papá, mamá y los tres nenes a la cancha. Qué lindo”, expresó.
Entre el trabajo y la ilusión de seguir a Argentina
El fotógrafo aún no tiene definido cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos. Su continuidad dependerá tanto del recorrido de la Selección, como de compromisos laborales en Argentina. “Voy a ver si sigo una ronda más. Si Argentina avanza, hacer semifinales y final sería bastante sencillo desde el punto de vista logístico”, explicó.
Mientras Argentina inicia un nuevo sueño mundialista, Colcerniani ya tiene asegurado un lugar privilegiado: detrás de la lente, documentando cada instante de una cita histórica para el fútbol argentino. Elonce.com