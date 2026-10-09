Choque múltiple en la Ruta 9: un camión impactó contra un micro y una camioneta en Campana

Un choque múltiple en la Ruta 9 involucró a un camión, un colectivo de larga distancia y una camioneta a la altura de Campana. El micro estaba detenido por una falla mecánica y el conductor del transporte de carga fue hospitalizado con politraumatismos leves.
Un choque múltiple en la Ruta Nacional 9, a la altura de Campana, involucró a un camión, un colectivo de larga distancia y una camioneta que se encontraban sobre la banquina. El siniestro ocurrió anoche en el kilómetro 77 y dejó como saldo al conductor del transporte de carga hospitalizado con politraumatismos leves.
El colectivo, perteneciente a la empresa Crucero del Norte, había sufrido un desperfecto mecánico y debió detenerse a un costado de la ruta. Una camioneta también se encontraba en el lugar para brindar asistencia.
Tras el impacto, el camionero fue trasladado a un hospital de Campana para recibir atención médica. Durante las primeras horas de la mañana de este viernes, las grúas comenzaron a trabajar en la remoción de los vehículos involucrados, publicó TN.
Cómo ocurrió el choque múltiple en Campana
De acuerdo con la información difundida, el episodio comenzó cuando el micro de larga distancia sufrió una falla mecánica mientras circulaba por la Ruta Nacional 9.
Ante el inconveniente, el conductor detuvo la unidad sobre la banquina, a la altura del kilómetro 77, mientras aguardaba asistencia.
Para garantizar la continuidad del viaje, los pasajeros fueron trasladados a otro colectivo de la misma empresa, que posteriormente se retiró del lugar.
Una vez realizado el traslado, el chofer del micro averiado permaneció esperando la llegada de ayuda mecánica.
En esas circunstancias se produjo el siniestro que involucró al camión, la camioneta y el colectivo detenido.
El camionero fue hospitalizado con lesiones leves
Como consecuencia de la colisión, el conductor del camión sufrió politraumatismos leves y debió ser trasladado a un centro de salud de Campana.
El hecho involucró a los tres vehículos sobre la banquina de la Ruta Nacional 9, donde el micro permanecía inmovilizado por el desperfecto mecánico.
Según la información disponible, los pasajeros ya habían continuado su viaje en otra unidad cuando se produjo el impacto.