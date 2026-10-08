Tercer operativo en tres días en vivienda investigada por venta de drogas en Paraná: ordenaron clausurarla

Un tercer operativo policial en tres días se desarrolló este jueves en una vivienda investigada por presunta venta de drogas, ubicada en calle Colombia, a metros de Ituzaingó, en barrio Las Flores de Paraná. La intervención se concretó después de dos procedimientos realizados el martes y miércoles, durante los cuales se secuestraron dosis de cocaína y marihuana y se detuvo a cuatro personas. Ante la reiteración de los hechos, la Justicia ordenó clausurar el inmueble.

El jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario general Claudio González, confirmó a Elonce que el nuevo procedimiento se realizó por disposición judicial y contempló una inspección de la propiedad, donde los investigadores sospechan que podrían existir mecanismos para ocultar o descartar estupefacientes.

“Hoy lo que se viene a hacer es la clausura del lugar bajo una directiva y un mandamiento judicial del doctor Alfieri. Pero previo a eso, hay una inspección que tiene que ver con los desagües y todo eso”, explicó González.

Cuatro detenidos y droga secuestrada en dos procedimientos

El primer allanamiento se realizó el martes, cuando efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas y otras unidades policiales ingresaron a la vivienda y encontraron estupefacientes preparados para su comercialización.

Según detalló el jefe policial, en esa intervención se secuestraron más de 115 dosis de cocaína y otras dosis de marihuana. Además, se efectuaron detenciones en el marco de la investigación.

Sin embargo, al día siguiente se produjo un nuevo episodio. Personal policial observó a un joven que, al advertir la presencia de los efectivos, adoptó una actitud evasiva, escapó por las inmediaciones y se refugió en la misma propiedad.

Los uniformados ingresaron nuevamente al inmueble y encontraron otras dosis de marihuana. El procedimiento derivó en nuevas detenciones.

“Hay cuatro personas detenidas entre el martes y lo que sucedió ayer”, precisó González, quien confirmó que también se dispuso el secuestro de elementos utilizados para reforzar la estructura de la vivienda.

Reconstruyeron una abertura que había sido intervenida por la Policía

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que, después del primer allanamiento, se realizaron modificaciones en una abertura que había sido intervenida por los efectivos.

Durante la cobertura de Elonce se observó que el cemento utilizado para reparar el sector todavía estaba fresco. Según lo informado en el lugar, la abertura había sido reducida y reforzada con nuevos elementos de seguridad.

González indicó que, además de los estupefacientes, se secuestraron materiales utilizados para fortificar el inmueble, entre ellos pasadores y componentes de las aberturas.

La reiteración de los procedimientos motivó una nueva intervención judicial para impedir que el lugar continuara siendo utilizado para las actividades investigadas.

Inspeccionaron los desagües con cámaras especiales

El subdirector de Drogas Peligrosas, Pablo Preiz Casas, señaló: “Volvieron a librar una orden de allanamiento para que podamos hacer una inspección mucho más minuciosa del inmueble”.

Para ello, los efectivos utilizaron herramientas especiales, entre ellas un rotomartillo y un sistema de cámaras que permite examinar conductos y desagües.

“Si estamos hablando de una propiedad que está acondicionada al estilo de un búnker, también tenemos que pensar en que pueden tener algún sistema de descarte y demás, que es lo que se está haciendo ahora en el relevamiento”, explicó Preiz Casas.

La inspección buscaba determinar si existían espacios ocultos o mecanismos que permitieran hacer desaparecer sustancias ante la llegada de los investigadores.

Por su parte, González informó que, al ingresar durante el tercer procedimiento, los policías encontraron a dos personas dentro de la vivienda. La situación fue comunicada a la autoridad judicial para determinar las medidas correspondientes.

Cómo será la clausura de la vivienda

Preiz Casas confirmó que la orden judicial establece la clausura del inmueble una vez finalizadas las tareas de inspección.

“Vamos a colocar fajas de seguridad, candados, cadenas y se va a disponer una consigna periódica sobre el lugar”, detalló.

Nuevo allanamiento en una construcción de barrio Las Flores

El funcionario aclaró que, por el momento, no existe una disposición de demolición ni una resolución sobre otro destino para la propiedad.

“Posteriormente avanzará la Justicia con alguna resolución al respecto”, indicó.

De esta manera, la vivienda quedará cerrada y bajo controles policiales, mientras continúa la investigación judicial por la presunta comercialización de estupefacientes.

Durante la cobertura también se registraron momentos de tensión con personas que cuestionaron la presencia del equipo periodístico. González aseguró que la Policía garantizaría la seguridad de los trabajadores de prensa y aclaró que la intervención estaba dirigida específicamente al inmueble investigado, sin involucrar al conjunto de los vecinos del barrio.