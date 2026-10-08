Dos detenidos en Paraná por presunta venta de drogas y robo de cables

La Policía realizó tres procedimientos en distintos sectores de Paraná. Un hombre fue detenido con 18 envoltorios de marihuana y otro fue sorprendido cuando cortaba cables. Además, identificaron a un joven que trasladaba una reposera cuya procedencia no pudo justificar.
Dos hombres fueron detenidos en Paraná durante distintos operativos policiales realizados este miércoles, uno por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y otro por el robo de cables del tendido eléctrico. Además, un joven de 22 años fue identificado cuando trasladaba una reposera cuya procedencia no pudo justificar.
Los procedimientos se desarrollaron en diferentes sectores de la capital entrerriana, con intervención de efectivos de Guardia Especial, comisarías, Drogas Peligrosas y Policía Científica.
Como resultado de las actuaciones, se secuestraron 18 envoltorios de marihuana, dinero en efectivo, un teléfono celular, un cuchillo y una reposera, mientras que la Fiscalía dispuso las medidas correspondientes en cada caso.
Intentó escapar de la Policía y terminó detenido con 18 envoltorios de marihuana
El primero de los procedimientos se registró durante la tarde del miércoles, cuando personal de Guardia Especial realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calles Colombia e Ituzaingó, en Paraná.
Según informó la Policía, los funcionarios observaron a un hombre que, al advertir la presencia de los uniformados, ingresó rápidamente a una vivienda e intentó darse a la fuga.
Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución y constataron la presencia de varios envoltorios que contenían sustancias sospechosas, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de turno y a personal de Drogas Peligrosas.
Como resultado del procedimiento, se secuestraron 18 envoltorios con marihuana, con un peso total de 27,7 gramos, además de $70.000 en efectivo y un teléfono celular.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre, mayor de edad, fue detenido por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En el operativo participaron efectivos de Guardia Especial, con colaboración de Comisaría Quinta, Drogas Peligrosas y Policía Científica.
Sorprendieron a un hombre mientras cortaba cables con un cuchillo
Otro procedimiento se llevó adelante durante la noche del miércoles, luego de que personal policial fuera comisionado por la División 911 y Videovigilancia a inmediaciones de calles Florencio Sánchez y 1214.
De acuerdo con la información oficial, se había alertado sobre la presencia de un hombre que estaba sustrayendo cables del tendido eléctrico.
Cuando los efectivos llegaron al lugar, sorprendieron al individuo mientras cortaba los cables utilizando un cuchillo, por lo que procedieron a su inmediata aprehensión.
La Fiscalía interviniente dispuso la detención del hombre, mayor de edad, por el supuesto delito de robo en flagrancia.
Posteriormente, fue trasladado a Alcaidía y se procedió al secuestro del cuchillo utilizado durante el hecho.
Intentó escapar cuando trasladaba una reposera y no pudo justificar su procedencia
El tercer procedimiento se produjo durante la noche, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de calles Montevideo e Italia, en Paraná.
En ese sector, los uniformados observaron a un hombre que trasladaba una reposera de playa en perfecto estado de conservación.
Al intentar identificarlo, el individuo trató de darse a la fuga, aunque fue interceptado por los efectivos.
Cuando los policías le consultaron sobre la procedencia del elemento, el joven no pudo justificar que fuera de su propiedad.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre de 22 años fue identificado y quedó supeditado a la causa.
Además, se dispuso el secuestro de la reposera para establecer su propiedad y determinar su procedencia.
Dos detenidos y tres investigaciones
Los tres procedimientos se desarrollaron en el marco de las recorridas preventivas y los operativos de seguridad realizados por la Policía de Entre Ríos en la capital provincial.
En el caso de Colombia e Ituzaingó, la investigación se encuentra vinculada con la presunta comercialización de estupefacientes, mientras que el procedimiento de Florencio Sánchez y 1214 derivó en una detención por robo en flagrancia.
Por su parte, en el hecho registrado en Montevideo e Italia, el joven identificado quedó supeditado a la causa mientras se intenta determinar a quién pertenece la reposera secuestrada.
Las actuaciones quedaron a disposición de las respectivas fiscalías intervinientes, que deberán continuar con las investigaciones correspondientes.