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Una mujer mayor quedó atrapada en su casa tras la tormenta en Concepción del Uruguay: la rescataron los bomberos

Una mujer mayor no podía salir de su vivienda en Concepción del Uruguay debido a las chapas que bloquearon los accesos durante el temporal. Bomberos Voluntarios lograron liberarla y confirmaron que se encontraba en buen estado de salud. Además, atendieron otras emergencias por los daños del viento.

8 de Octubre de 2026
Rescataron a una mujer mayor atrapada tras la tormenta en Concepción del Uruguay.
Rescataron a una mujer mayor atrapada tras la tormenta en Concepción del Uruguay. Foto: (Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay)

Una mujer mayor no podía salir de su vivienda en Concepción del Uruguay debido a las chapas que bloquearon los accesos durante el temporal. Bomberos Voluntarios lograron liberarla y confirmaron que se encontraba en buen estado de salud. Además, atendieron otras emergencias por los daños del viento.

Una mujer mayor fue rescatada por bomberos en Concepción del Uruguay luego de quedar imposibilitada de salir de su vivienda debido a los daños provocados por la fuerte tormenta que afectó a la ciudad ayer. El operativo se realizó este jueves por la mañana, en un domicilio ubicado sobre calle Belgrano al 1600.

 

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, la mujer se encontraba sola en su casa cuando una importante cantidad de chapas, desplazadas por el temporal, terminó bloqueando los accesos principales e impidió que pudiera salir por sus propios medios.

 

 

Ante esta situación, una dotación acudió al lugar y comenzó las tareas de remoción de los materiales. Los efectivos trabajaron cuidadosamente para evitar nuevos desprendimientos y garantizar la seguridad de la residente durante el procedimiento.

 

(Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay)
(Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay)

 

 

La mujer fue asistida y se encontraba en buen estado

 

Tras retirar las chapas y despejar la entrada, los bomberos lograron liberar el acceso a la vivienda y comprobaron que la mujer se encontraba en buenas condiciones de salud, por lo que no fue necesaria la intervención de un servicio médico de urgencia, de acuerdo con lo informado por La Pirámide.

 

 

El operativo concluyó sin inconvenientes y con el agradecimiento de los vecinos, quienes destacaron la rápida intervención de los voluntarios ante una situación que representaba un riesgo para la residente.

 

El rescate se produjo después de una noche de intensa actividad para el cuartel, que recibió numerosos llamados por voladuras de techos, árboles caídos y postes de electricidad y telefonía afectados por las fuertes ráfagas de viento.

 

(Bomberos Voluntarios de Concepci&oacute;n del Uruguay)
(Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay)

 

Otras emergencias durante la tormenta

 

Los bomberos señalaron que, minutos antes de las 20 horas del miércoles, fueron alertados por un principio de incendio en una camioneta estacionada dentro de un garaje, en la zona de calle Pablo Scéliga y 21 del Oeste Norte. Al arribar, constataron que el propietario ya había logrado sofocar las llamas, por lo que verificaron la situación y las condiciones de seguridad.

 

Durante las horas posteriores, las dotaciones continuaron interviniendo en distintos sectores de Concepción del Uruguay para asistir a vecinos y evaluar los riesgos ocasionados por el temporal.

Temas:

Bomberos Voluntarios Concepción del Uruguay tormenta rescate
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