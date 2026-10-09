Quiso estacionar frente a su casa, perdió el control del auto y chocó contra un árbol

Un hombre de 46 años perdió el control de su automóvil y chocó contra un árbol cuando intentaba estacionar frente a su vivienda, en la ciudad de San Salvador. El accidente ocurrió este viernes 9 de octubre, alrededor de las 19:10, sobre avenida 9 de Julio.

Según informó la Jefatura Departamental San Salvador, personal policial del Comando Radioeléctrico intervino en el lugar luego de tomar conocimiento del siniestro vial.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el conductor manifestó que se disponía a estacionar el automóvil frente a su domicilio cuando, por circunstancias que no fueron precisadas, perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol.

Fue trasladado al hospital y no sufrió lesiones

Tras el choque, el automovilista fue asistido y trasladado de manera preventiva en ambulancia hasta el hospital local, donde recibió una evaluación médica.

Los profesionales de salud constataron que el hombre no presentaba lesiones, por lo que el accidente dejó únicamente consecuencias materiales.

Como resultado del impacto, el vehículo sufrió daños cuya magnitud no fue detallada en el informe policial. No se registraron otras personas involucradas en el hecho.