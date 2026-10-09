Robaron $60 millones de una mutual santafesina tras violentar una caja fuerte con un soplete

Unos 60 millones de pesos fueron robados de una caja fuerte de la Asociación Mutual Unión Solidaria (Amus) durante la madrugada de este viernes en la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes utilizaron un soplete para violentar la caja de seguridad de la Tesorería y también dañaron otra caja ubicada en el sector del data center.

El hecho ocurrió en la sede de la entidad, integrante de Red Mutual y dedicada a otorgar préstamos, ubicada en Urquiza 3026. Según las primeras estimaciones, el dinero sustraído correspondía a la recaudación del día anterior.

Investigan si ingresaron por una obra en construcción

La principal hipótesis de los investigadores es que los autores del robo ingresaron por el tercer piso de la mutual, a través de un balcón, luego de acceder desde una obra en construcción lindera, situada en Crespo 3088.

Durante las primeras medidas, los investigadores encontraron indicios que podrían vincular esa obra con el ingreso de los delincuentes. Entre ellos, detectaron una pisada en la terraza que presentaba características similares a otra encontrada dentro de la mutual.

En el interior del edificio, los policías constataron signos de desorden y daños en distintas oficinas. El objetivo de las pericias es determinar cómo ingresaron los intrusos y reconstruir el recorrido que realizaron dentro de las instalaciones.

La alarma se activó durante la madrugada

De acuerdo con la información difundida, la alarma se activó brevemente cerca de las 4 de la mañana. Un patrullero se acercó hasta el lugar, pero los agentes no advirtieron movimientos sospechosos en el exterior.

Poco después, volvió a registrarse la activación de un sensor de movimiento ubicado en el interior de la mutual, en el hall y en el primer piso. La empresa de seguridad encargada del monitoreo informó que el sensor se había activado y desactivado automáticamente.

El robo fue descubierto más tarde, cuando un empleado que llegó temprano a trabajar advirtió lo ocurrido. Luego, los policías ingresaron al edificio junto con el apoderado de la entidad para verificar los daños y constatar la sustracción del dinero.

En ese momento, alrededor de 40 personas ya se encontraban trabajando en distintas oficinas de la mutual.

La investigación busca establecer quiénes participaron del robo y cómo lograron acceder a la caja fuerte sin ser detectados durante la madrugada. Por el momento, la principal línea investigativa apunta al posible ingreso desde la construcción lindera.