Un incendio en Paraná dejó a un hombre de 94 años en estado delicado por inhalación de humo

Un incendio en Paraná dejó a un hombre de 94 años internado en estado delicado por inhalación de humo. El hecho ocurrió el viernes por la noche en una vivienda de Francia 1162, donde los bomberos lo rescataron de su cama.

La Policía constató la situación alrededor de las 22.30. En el lugar, un hombre de 52 años explicó que su abuelo se encontraba dentro de una vivienda anexa al domicilio.

Los efectivos intentaron ingresar, pero la cantidad de humo acumulado les impidió acceder. Ante esa dificultad, solicitaron la intervención de Bomberos Zapadores.

El rescate y la atención médica

Los bomberos extinguieron las llamas y lograron entrar al inmueble. Allí encontraron al hombre de 94 años acostado en su cama y lo retiraron de inmediato.

Una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín. Según la información inicial, ingresó en estado delicado como consecuencia de la inhalación de humo.

El hombre fue trasladado al hospital San Martín.

En las primeras actuaciones por el incendio en Paraná, también fue entrevistado un joven de 22 años que había estado con él aproximadamente media hora antes. El testigo manifestó que lo consideraba su “abuelo de corazón”.

Una vela y el origen del fuego bajo investigación

El joven relató que, al retirarse, había observado una vela encendida sobre una mesa de luz, junto a una fotografía de la esposa fallecida del hombre de 94 años. Según explicó, era una práctica que realizaba diariamente.

Bomberos Zapadores señaló de manera preliminar que el fuego se habría originado en una mesa de luz cercana a la cama. Las pericias deberán determinar si la vela tuvo relación con el inicio del siniestro.

El sector quedó resguardado y se informó al fiscal Felgueres, quien dispuso la intervención de Policía Científica. Las áreas de Laboratorio y Fotografía fueron convocadas para avanzar con la investigación del incendio en Paraná.