Un hombre murió durante un partido de fútbol en Santo Tomé y detuvieron a su hijo por destrozos en el hospital

Un jugador de fútbol de veteranos murió este sábado tras descompensarse durante un partido en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. La víctima fue identificada como Fabián Leonardo Barro, de 50 años, integrante de la agrupación Casa Club. Horas después, su hijo, de 19 años, fue aprehendido por causar destrozos en el hospital donde intentaron salvarle la vida.

El episodio ocurrió durante uno de los encuentros de la jornada organizados por la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos. Tras la descompensación, las personas presentes asistieron al futbolista y solicitaron una ambulancia para trasladarlo de urgencia al hospital SAMCo de la localidad.

Casa Club

Según informó el medio regional Aire de Santa Fe, Barro ingresó al centro de salud alrededor de las 18.30, sin signos vitales. El equipo médico de guardia realizó maniobras de reanimación, pero no logró revertir el cuadro y confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, no se difundió un informe oficial que determine la causa de la muerte. Entre las primeras hipótesis se mencionó la posibilidad de un evento cardiorrespiratorio durante la práctica deportiva.

Su hijo provocó destrozos en el hospital

Tras conocerse el fallecimiento del futbolista, se produjo un episodio de violencia en el hospital SAMCo, ubicado en la intersección de las calles Azcuénaga y 12 de Septiembre.

De acuerdo con las actuaciones preliminares, el hijo de Barro habría reaccionado violentamente al enterarse de la muerte de su padre. El joven provocó daños en los vidrios de una puerta de la guardia y ocasionó destrozos en otros sectores del establecimiento.

La situación motivó un llamado al sistema de emergencias 911 para solicitar la intervención policial. Efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I acudieron al lugar y aprehendieron al joven.

Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, con un defensor de turno asignado. La causa fue encuadrada inicialmente como un hecho de daño, con intervención de la Comisaría 23ª.

Conmoción en el fútbol de veteranos

La muerte de Barro generó pesar entre sus compañeros y en el ambiente del fútbol amateur de Santo Tomé. El jugador integraba Casa Club, una de las agrupaciones que participan en los torneos de la Asociación Deportiva Santotomesina de Veteranos.

La entidad difundió un comunicado para expresar sus condolencias a los familiares y allegados del deportista.

“Lamentamos comunicar el fallecimiento del socio Fabián Barro, jugador de la agrupación Casa Club. Hacemos llegar nuestro pésame a la familia y compañeros”, manifestó la asociación.