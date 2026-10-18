Dos accidentes en la Ruta 168 provocaron demoras hacia Paraná: cómo está el tránsito

Dos accidentes en la Ruta 168 generaron importantes complicaciones para los automovilistas que viajaban desde Santa Fe hacia Paraná durante la mañana de este domingo. Los siniestros viales, que involucraron a seis vehículos, provocaron una congestión de aproximadamente cinco kilómetros y demoras de hasta 40 minutos en uno de los principales corredores de conexión entre ambas provincias.

La situación comenzó a mejorar cerca del mediodía, cuando los vehículos involucrados fueron retirados de la calzada. Sin embargo, el intenso movimiento vehicular, en coincidencia con la celebración del Día de la Madre, mantuvo algunas demoras en distintos sectores del acceso santafesino al Túnel Subfluvial.

Según informó el medio santafesino AIRE, la circulación comenzó a descongestionarse en las inmediaciones del hipermercado ubicado frente al barrio El Pozo. Una vez superado ese sector, los conductores podían continuar su recorrido hacia Paraná con mayor fluidez.

Dónde ocurrieron los accidentes en la Ruta 168

Uno de los choques se produjo sobre la Ruta Nacional 168, a la altura del barrio El Pozo, mientras que el segundo ocurrió aproximadamente a 300 metros del acceso a la Ruta Provincial 1, siempre de acuerdo con la información difundida por AIRE.

En cada uno de los siniestros participaron tres automóviles, por lo que fueron seis los vehículos involucrados. Personal policial y agentes de tránsito intervinieron para ordenar la circulación y facilitar el retiro de las unidades.

Durante el operativo, la congestión comenzó a disminuir progresivamente. El medio santafesino informó que el tránsito, que inicialmente avanzaba a paso de hombre, recuperó fluidez una vez despejados los sectores afectados.

Persisten demoras en los accesos al viaducto Oroño

Pese a la mejora, continuaban registrándose filas de vehículos en los accesos al viaducto Oroño, principalmente desde boulevard Gálvez y avenida Alem, en la ciudad de Santa Fe.

También comenzó a normalizarse la circulación en la colectora que conecta Ciudad Universitaria y barrio El Pozo con la Ruta 168. Durante el momento de mayor congestión, algunos automovilistas reportaron esperas de entre 30 y 40 minutos.

En tanto, el tránsito desde Paraná hacia Santa Fe se mantuvo fluido durante los operativos. Ante la importante circulación vehicular, se recomendó prever posibles demoras, mantener las distancias de frenado y evitar maniobras imprudentes.